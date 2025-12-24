115年農業10新制 有條件恢復廚餘養豬、年底落日

（中央社記者汪淑芬台北24日電）農業部今天整理10項民國115年農業新制，其中廚餘養豬部分有條件恢復，但同年底是最後期限，農業部將全力協助農民轉型以飼料餵養。

因應台中發生非洲豬瘟，農業部自114年10月22日，公告全國禁運禁宰且禁止使用廚餘，並將115年訂為廚餘養豬轉型期。

農業部設定115年元旦起，4條件下恢復廚餘養豬，包括：蒸煮設備有溫度計與即時監視系統、載運廚餘車輛裝GPS、僅能用事業廚餘及物性廢渣禽畜下腳料、地方政府同意並通過聯合檢查。116年起全面禁止廚餘養豬，降低重大動物疫病傳播風險。

廣告 廣告

農業部統計，原先廚餘養豬場有421場，目前申請明年恢復使用廚餘的是282場。

農業部說，有條件恢復廚餘養豬期間，將透過補助等輔導措施及必要的技術支援，協助農民順利轉型為飼料養豬，並確保全國廚餘養豬場轉型最後期限於115年12月31日如期完成。

另非洲豬瘟事件曝露化製場紙本三聯單易被竄改問題，防檢署於115年1月1日起，啟動電子化製三聯單系統，盼達即時到即時管控疫情、避免資訊落差、提高作業效率、減少紙本作業。初期採紙本及電子雙軌併行。

農業部為保障農藥施藥者健康安全，高風險農藥「托福松」及「托福毆殺滅」以三階段方式逐步禁用，115年3月1日起禁止輸入及製造，116年1月1日起禁止加工及分裝，117年12月31日起禁止販賣及使用。

其他新制動保部分，包括：115年1月1日起，家貓未完成植入晶片及登記者，可罰3000元至1萬5000元罰鍰；政府部門執勤犬全面納保；乳牛死亡保險全面納保。

漁業部分，115年1月1日起，漁業動力用油優惠油價標準修正，沿近海作業且未裝設航程紀錄器的漁船、舢舨、漁筏，必須以AIS回報的船位紀錄作為進出港資料，據以核算優惠用油核配量；實施遠洋漁船工資通報及墊償機制。

115年起，防檢署擴大輸出植物種子病原檢測量能量，新增農業部農業試驗所、4所大學植物教學醫院及財團法人農業科技研究院，為防檢署指定的執行單位。

農保生育給付，115年1月1日起，每胎補足到10萬元，並必須等115年度預算經立法院審議通過後補發。（編輯：李亨山）1141224