115年迎新春公益活動 2/1彰化縣立美術館溫暖登場

▲迎春送福，藝文結合公益！「筆墨傳祝福．義賣暖心春」115年迎新春公益活動將於115年2月1日（星期日）上午9時至12時，在彰化縣立美術館前廣場舉辦。（資料照／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】迎春送福，藝文結合公益！「筆墨傳祝福．義賣暖心春」115年迎新春公益活動將於115年2月1日（星期日）上午9時至12時，在彰化縣立美術館前廣場舉辦，活動內容有春聯義賣、藝品認購、伯立歐愛心義賣等，本次活動義賣所得將用於籌建伯立歐第二期家園，以實際行動支持身心障礙者照護服務。彰化縣長王惠美邀請鄉親朋友踴躍參與，徜徉年節喜氣，同時感受文化與公益交織成的溫暖能量。

本活動由伯立歐長照財團法人主辦，彰化書法學會與彰化縣文化局協辦，期盼透過藝文界拋磚引玉、藝企合作的方式，在寒冬中傳遞溫暖，號召社會各界關懷弱勢族群，將新年祝福化為實際行動。活動以書法藝術為媒介，結合春聯義賣，讓傳統文化在公益行動中持續散發光亮。

本次熱情響應的書法家陣容堅強，除彰化書法學會理事長的吳肇勳老師（同時是接力展第59棒）外，共有21位書法名家共襄盛舉，包括彰化縣美術家接力展第17棒洪文黎老師、第61棒劉鴻旗老師、第100棒吳啟林老師、第109棒施承佑老師、第115棒張倍源老師，以及中山青年藝術獎首獎得主陳昭坤老師、磺溪獎得主鄭禮勳老師及顏國順老師等多位深獲藝壇推崇的書法名家，親自揮毫書寫春聯或提供書法藝品，充分展現彰化縣豐沛多元的藝文風貌。

活動當日現場亦提供限量客製化春聯服務，民眾可依個人需求指定吉祥文字，或事先透過線上方式預訂，讓春聯不僅是年節裝飾，更成為專屬於家的祝福象徵。此外，活動同步推出書法藝品認購，由書法名家親筆落款並完成專業裝裱，限量54幅，民眾可事先線上填表訂購，並於活動當日現場付款取件；若無法親臨現場，亦可先行捐款，再與伯立歐長照財團法人聯繫領取作品，讓愛心不受時間與空間限制。

彰化縣長王惠美誠摯邀請鄉親朋友攜家帶眷，共同參與這場充滿人文溫度的新春盛會，在書香墨韻中迎接嶄新的一年，於公益行動中傳遞祝福與希望。