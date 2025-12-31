115年重新規定地價作業 申報地價開跑了

（新北市地政局提供）

記者蔡琇惠／台北報導

新北市115年公告土地現值及公告地價將於明（115）年1月1日公告，並自115年1月2日起至2月2日止受理民眾申報地價，土地所有權人可至新北市政府地政局、新北市各地政事務所及小而能地政工作站申報地價(例假日不受理)，亦可採郵寄、傳真或利用網路自然人憑證等多元申報方式辦理，歡迎有需要的民眾多加利用。

新北市地政局表示，申報地價後續將作為稅捐稽徵機關核課地價稅的依據，土地所有權人申報地價時得參依該筆土地公告地價，在20%增減範圍內申報，而依法令規定，申報地價若超過公告地價120%，仍以公告地價120%認定，申報地價若未滿公告地價80%，則以公告地價80%認定。另於公告期間沒有申報地價者，則直接以公告地價80%為申報地價。

地政局進一步說明，網路申報以自然人憑證至內政部地政司數位櫃臺(https://dcland.moi.gov.tw/)進行申報，操作簡單又便利，方便又省時。民眾如對申報地價有任何疑問，可電洽新北市政府地政局或轄區地政事務所，將有專人為您服務。如需查詢115年公告地價，明（1）日起可連結新北不動產愛連網(https://i.land.ntpc.gov.tw/iland/)查詢。