115年重要節日安全維護啟動 張麗善率隊慰勉基層警勤

115年「加強重要節日安全維護工作」於9日晚間10時正式啟動，為期15天。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】115年「加強重要節日安全維護工作」於9日晚間10時正式啟動，為期15天。縣長張麗善率副縣長謝淑亞、陳璧君兵分三路，前往縣內各警察單位為第一線執勤人員加油打氣，感謝警察同仁及義警、民防、義交、守望相助隊等志工夥伴，在春節9天連假期間堅守崗位，全力投入治安維護、交通疏導與為民服務工作，因應返鄉與旅遊人潮帶來的交通與治安挑戰，確保縣民平安安心過好年。

115年「加強重要節日安全維護工作」於9日晚間10時正式啟動，縣長張麗善前往北港、台西兩警分局致贈慰問品,為勤務人員加油打氣。(左起)縣長張麗善、北港分局長張舒喻。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善表示，春節是國人最重視的節日，今年連假長達9天，返鄉與旅遊人潮明顯增加，交流道、車站、風景區及寺廟周邊車潮湧現，對治安與交通都是一大考驗。「重要節日安全維護工作」除加強治安外，也著重交通疏導與為民服務，期盼透過警察同仁與義警、民防、義交及巡守隊等志工夥伴的通力合作，讓縣民平安快樂過好年。

張麗善也肯定警察同仁近年在反詐騙、反毒及肅槍等專案中的表現，成績屢獲全國肯定，展現雲林警政團隊的專業與用心。她並致贈慰問品，感謝勤務人員辛勞付出，並祝福大家新的一年身體健康、工作順利。

縣警局長黃富村表示，115年「加強重要節日安全維護工作」自9日22時開始至23日24時結束，為期15天。以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，統合警察、義警、民防、義交、守望相助隊等各種維安力量，針對縣內治安熱點、金融機構及交通要道加強巡邏與勤務部署，並即時回應民眾需求，讓民眾平安快樂過好年。

