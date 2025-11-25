115年金門友善水獺生態服務給付開跑！即日起受理申請

▲115 年金門友善水獺生態服務給付推動方案之3大給付項目。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府產業發展處今年持續配合農業部林業及自然保育署推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，正式公告啟動 115 年金門友善水獺生態服務給付計畫，並自即日起接受社區與在地民間團體申請，期望透過社區合作與民眾參與，持續提升金門歐亞水獺棲地保育效能。

縣府產業發展處指出，115年度給付方案，共規劃為三大項目，包含以社區、團體為對象之「巡護監測給付」、魚塭等經濟生產區域入侵之「自主通報給付」、以及通報水獺受傷或死亡之「水獺通報獎勵金」，其中社區巡護自即日起開放申請。

自配合推動試辦方案起，社區踴躍參與成效顯著， 114年度共有20個社區及團體申請巡守隊，透過紅外線自動相機架設，有19隊社區拍攝到水獺影像，並協助整理水域周邊環境、移除廢棄網具及垃圾並通報野生動物救傷等等，成效良好。

▲115 年金門友善水獺生態服務給付推動方案簡章。

產業發展處表示，不論有無水獺出沒，社區發展協會或在地民間團體皆可成立巡守隊，協助巡守已知瀕危及重要動物棲地，並協助拆除違法獵具網具，執行環境清潔、汙染、遊蕩犬貓、重大工程通報、野生動物救傷通報，協同瀕危物種保育及其他保育相關工作，每月依執行比例核發每年至高6萬元獎勵金(1個月5,000元，每月至少4次巡守，新加入社區依執行月份統計)；倘若於巡守範圍內，同意並配合縣府或委託團隊架設自動相機，有拍攝到水獺影像，將再發給社區5萬元獎勵金，每年以2次為限，每次影像拍攝時間至少相隔3個月。

另民眾如有發現疑似水獺危害魚塭或養殖區域，在不危害水獺生存下，立即通報縣府，經縣府勘查確有水獺活動及受危害事證者，先發給3千元獎勵金，每場域每次以領取1次為限；而此區域於評估後，民眾願意配合架設相機監測且改採友善設施者，在3個月內以自動相機拍攝到水獺出現，再發給1萬元獎勵金，每年以領取1次為限。

此外，為提倡民眾對保育類野生動物關注，倘民眾有發現傷病之水獺個體並通報縣府前往救援，且經查核確實非蓄意傷害及捕捉行為，每案核與3千元獎勵金；另如發現路殺或死亡之水獺，立即通報縣府，每案將核予優先通報者2千元之水獺死亡通報獎勵金。

有關115年度申請本方案之社區團體，將採行擇優汰劣機制，將依輔導團隊所列各項指標進行評比，經積分排序若於成績末段一至五名社區團體，將列於候補區，本府將優先提供給新社區(從未入選之社區)申請，後續依名額排序補入機制辦理。申請限額為15~20隊區間，將俟115年度核定計畫經費進行調整，若逾上限，將審核後擇定公布。

▲社區巡守隊架設紅外線自動相機拍攝到水獺影像，可領取棲地監測獎勵金5萬元。

近年遊蕩犬貓的攻擊對於野生動物就造成不小的威脅，包括咬死咬傷野生動物、競爭野外棲息地、傳播疾病等等，為保育在地野生動物，凡領取本方案相關生態服務給付者，不得放養犬(貓)及餵養遊蕩犬(貓)，經勸導後再發現仍未改善者，則撤銷當年度申請資格並返還已領取之獎勵金；若遭人檢舉、通報危害野生動物或巡守範圍之環境棲地自主破壞者，經查證屬實者，則撤銷當年度申請資格並返還已領取之獎勵金。

產業發展處表示，歐亞水獺保育已推行多年，有意申請巡守獎勵之社區或團體，請檢附115年度金門水獺生態給付申請書並函文向縣府申請，申請期限至114年12月5日星期五下午17時30分截止，詳情可洽產業發展處農林科：082-321254，相關申請文件請於本府產業發展處網站/林業及自然資源及動物保育專區/野生動物保育專區/歐亞水獺專區/金門友善水獺生態服務給付方案/115年度金門友善水獺生態服務給付申請表單下載(網址：https://reurl.cc/YkdX7L〉。（照片記者洪美滿翻攝）