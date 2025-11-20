115年關務特考新制上路 英檢採認放寬、專業科目減列一科

115年關務特考三等考試減列1科專業科目、放寬英語檢定採認年限為5年，並增加採認培力英檢。（考試院提供）

考試院院會今天（20日）通過公務人員特種考試關務人員考試三等考試自115年起，各科別應試專業科目均減列1科目；同時，應考資格所需的英語檢定測驗成績採認年限則放寬為5年，並新增培力英語能力檢定測驗（BESTEP）為採認項目之一。

考試院表示，用人機關財政部為擴大取才並減輕應考人負擔，三等考試應考資格的英語檢定測驗成績採認年限，由報名期間前3年內修正為報名期間前5年內。另外，依據考選部研商會議結論，英檢採認種類新增培力英語能力檢定測驗，由現行8種英檢測驗增加為9種。

考試院說明，為落實「專業知能核心化、擇才條件友善化」考選策略，經財政部通盤檢討後，通過修正公務人員特種考試關務人員考試規則第10條及第3條附表一、附表二修正案，三等考試各科別減列1科專業科目，以契合關務人員核心專業與業務需要，同時降低應考人負擔。

考試院補充，為維護應考人權益，三等考試技術類別之機械工程、電機工程、化學工程、紡織工程、輻射安全技術工程、藥事等6科別應試專業科目數減列1科後，若應考人未具上開科別應考資格第1項第1款所列之院、系、組、所、學位學程，只要在本規則修正之日起5年內，依其所修課程與修正前之專業科目二科以上相同者（每科二學分以上），即可報考本考試。