115年陸軍官校校友會寒冬送暖餐會 張善政市長出席

一一五年陸軍官校校友會寒冬送暖餐會，桃園市長張善政肯定公私協力傳遞溫情。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政五日出席「一一五年陸軍官校校友會寒冬送暖關懷弱勢圍爐餐會」。張善政表示，陸軍官校校友會已連續三年舉辦寒冬送暖活動，將溫暖實質傳遞給弱勢長者及榮民眷，期盼透過公私協力，持續擴大關懷能量，讓社會溫情傳遞至城市的每個角落。

張善政指出，圍爐餐會除讓長輩重溫過節氣氛，更倍顯陪伴與溫馨的可貴。張善政也感謝校友會長期關懷榮民及榮眷，匯聚校友人脈及各界企業善心資源，以實際行動陪伴長者歡慶佳節。

民政局表示，市府秉持「有感施政、關懷弱勢」的理念，已連續三年結合後備團體與民間資源辦理相關活動，透過圍爐餐敘、精彩節目表演及溫馨互動，重現傳統年節熱鬧氣氛，讓長輩在歡笑與陪伴中迎接新年，感受市府持續不間斷的關懷。

民政局進一步指出，為完善銀髮族照顧服務，市府推動多元照顧措施，包括調高三節及重陽禮金至每人二千至二千五百元，以減輕長者生活負擔外；同時升級敬老愛心卡，每月補助八百點（復興區一千點）社福點數，適用範圍涵蓋簽約客運、桃園機場捷運、愛心計程車及臺鐵，並可折抵國民運動中心及市立游泳池使用費用，鼓勵長者走出家門、積極參與社會活動。

包括市議員陳美梅、市府民政局專門委員游建盛、中壢區長李日強、陸軍官校校友會理事長黃紹天、前退輔會主委曾金陵、榮民服務處處長鄭源敏、桃園市退伍軍人協會理事長革安明、慶福慈善基金會執行長吳坤德等均一同出席活動。