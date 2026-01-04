115年雲林莿桐鄉—元旦升旗暨樂活踩風健行

一五年雲林莿桐鄉—元旦升旗暨樂活踩風健行。（記者劉春生攝）

▲一五年雲林莿桐鄉—元旦升旗暨樂活踩風健行。（記者劉春生攝）

莿桐鄉公所於二零二六新年元旦上午七點在莿桐公園盛大舉辦元旦升旗暨樂活踩風健行，現場準備毛巾、水、餐包、摸彩券、集點卡等限量一千四百份免費提供參加鄉親領取。天未亮且在低溫下，便吸引鄉親前來現場排隊等候。七點四十分活動由莿桐鄉立幼兒園暖身操下拉開序幕，接著在列隊來賓鳴笛聲中出發，鄉親們由公園出發沿健行路線前往公所參加升旗典禮，邀請李學人校長領唱國歌及後憲擔任升旗手。隨後回到活動主場地莿桐公園，健行路程大約二.八公里。

活動內容精彩活潑，有動態的幼兒園活力表演、悅耳動聽民歌精曲演唱、饒平國小陳茂雄校長樂器吹奏及育仁國小戰鼓、莿桐國中軟網及田徑隊等聯合表演、加上靜態『足愛莿桐』攝影得獎作品展。最後活動高潮將獎品豐富，有洗衣機、小冰箱、行李箱、電暖器、烘碗機、不沾鍋等實用家電用品摸彩品計七十二件，全數好禮大放送。

美食區攤位更是紅不讓，供應熱食及人氣超旺的爆米花，九點開始便大排長龍，成為當天最夯的小吃。最後在眾人參與，活動於十一點園滿畫下句點，參加當天全程參與健行及升旗活動的民眾非常踴躍，此次活動共計吸引近一千六百名參加。

莿桐鄉長廖秋蓉及莿桐鄉代表會林弼昇主席及代表們、莿桐鄉村長聯誼會張向會長及村長們、各界來賓一起與鄉親齊聚迎接嶄新一年並建構活力健康的樂活莿桐。