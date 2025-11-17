115年青年百億海外圓夢基金計畫第1梯次 再增61案

教育部115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次自11月3日開放線上申請以來，受到廣大青年熱烈響應。為了呼應期待並實踐教育的公平正義，計畫不僅再度催生出針對海外翱翔組18到30歲共61案的多元圓夢機會，加上原已公告的44案，所有案件共105案已全數上架完成，提供青年多元的海外學習及發展機會，第1梯次申請到12月31日截止，詳細資訊可參閱計畫平臺。

教育部青年發展署指出，115年「青年百億海外圓夢基金計畫」第1梯次在11月3日公告的44案圓夢機會自上線以來受到青年朋友高度討論，為了滿足青年多元的國際學習渴望，最新上架的圓夢案件涵蓋德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡及荷蘭等多國，主題橫跨電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技，及環境永續志工行動，提供前所未有的豐富選擇。無論青年的熱情在柏林影展的文化外交、巴黎的臺劇魅力與臺灣學研究、日本職棒火腿隊的球團經營、美國頂尖的網球產業鏈研習，還是荷蘭海牙的當代藝術科技駐村，乃至於斯里蘭卡的環境永續志工行動，計畫都能讓青年找到專屬的國際舞臺，深入海外趨勢核心，為個人履歷增添獨一無二的國際實戰經驗。

青年發展署指出，這次計畫特別與外交部合作推出「榮邦計畫：青年國際科技交流」，邀請青年化身「迷你外交官」，深入友邦參與市政運作與技術合作。計畫內容包括前往貝里斯三個市議會見習地方治理，至巴拉圭與巴西共有的伊泰普水力發電廠學習跨國能源營運，實踐臺灣科技軟實力的國際輸出。

為了持續關注全球科技與永續議題，計畫也提供高含金量的學術與技術實習機會，培育具備國際視野的未來領袖。青年可赴羅馬尼亞量子科學園區參與為期兩個月的量子科技研究與實作課程，掌握新興科技核心能力。透過深度實戰經驗，培養能面對未來環境與科技挑戰的跨域專業人才。

青年發展署表示，站在教育的立場，深知經濟、能力等因素不應成為青年追逐國際夢想的阻礙，特別於115年度開始設置「圓夢助力方案」，目的在協助家庭有特殊境遇的學生，也能無後顧之憂地參與海外圓夢。第1梯次提供4案助力專案，幫助有需求的青年啟程。為了讓更多學生受惠，教育部預告將在第2梯次中大幅增加「圓夢助力」案件的數量，提供更豐富、更實質的海外圓夢機會。計畫將於11月25日（二）上午10:00舉辦方案報名及參與內容專屬說明會。說明會將詳細介紹專案精神、申請資格與流程。敬請對計畫及助力專案有興趣的學生、家長與相關輔導老師，踴躍透過表單 報名參加，報名到11月21日中午12點截止。