115年首例染漢他病毒亡 北市7旬翁發病8天過世

（中央社記者曾以寧、陳昱婷台北30日電）疾管署今天公布國內今年首例染漢他病毒死亡，為北市70多歲具慢性病史男性，1月上旬出現咳喘等症狀，發病約8天過世，住家附近捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒抗體。

台北市政府衛生局今天透過新聞稿說明，此為國內今年首例，個案為居住大安區70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動地為住家。

北市衛生局說，個案於6日出現咳喘、低血壓等症狀，就醫後返家；8日出現腸胃道症狀、畏寒及發燒，再次就醫，因症狀嚴重入住加護病房；13日因敗血症併多重器官衰竭及肺炎死亡；22日檢驗確診漢他病毒感染。

北市衛生局指出，經疫情調查發現，個案住家周遭常有鼠類出沒。衛生局及環保局於23日前往個案住家及周邊進行捕鼠作業，釐清可能感染源，並進行環境噴消及衛教等防治工作；27日對同住家人採檢，血清檢驗均為陰性；30日由環保局對個案住家半徑200公尺內進行噴消、孳清、投藥與滅鼠。

衛生福利部疾病管制署也發布新聞稿說明，環保單位日前在個案住家周邊及活動地進行捕鼠作業，共計捕獲4隻老鼠，其中2隻經檢驗漢他病毒抗體為陽性。

疾管署表示，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險。

據疾管署統計，國內今年累計1例漢他病毒症候群確診病例，病例數與2022至2025年同期0或1例相當。自2017年迄今累計44例，性別以男性29例（占66%）為多，年齡則以40歲以上29例（占66%）為多，其中1例為境外移入個案，感染國家為印尼。

疾管署呼籲，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵路徑，家中廚餘或動物飼料妥善處理，並隨時做好環境清理；防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，應針對該類特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。（編輯：吳素柔）1150130