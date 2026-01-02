115年首宗釋憲案宣判 憲法法庭15:00說明

憲法法庭上個月做出「114年憲判字第1號判決」，宣告「憲法訴訟法」修法違憲而失效後；憲法法庭今天(2日)下午又有新的釋憲案出爐，將針對「辯護人對羈押處分提起準抗告案」做出裁決，這也是2026年的首宗釋憲案宣判，確定憲法法庭持續運作。 司法院今天(2日)中午發出通知表示，憲法法庭115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」出爐，並將於下午3時由憲法法庭書記廳廳長許碧惠、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞召開記者會說明。 由於司法院代理院長謝銘洋等5位大法官去年12月19日做出「114年憲判字第1號判決」時，楊惠欽、蔡宗珍及朱富美3名大法官退出評議，因此此次釋憲案是否仍由5名大法官所做出的裁決，也將成為各界關注的焦點之一。(編輯：宋皖媛)

中央廣播電台 ・ 2 小時前 ・ 發起對話