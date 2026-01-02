115年首宗釋憲案宣判 憲法法庭15:00說明
司法院今天（2日）中午表示，憲法法庭115年憲判字第1號判決「辯護人對羈押處分提起準抗告案」出爐，憲法法庭將於下午3時召開記者會說明。
在野黨立委113年修正《憲法訴訟法》，規定參與評議大法官人數不得低於十人，宣告違憲大法官不得低於九人，憲法法庭停擺近一年。上月19日憲法法庭排除拒絕評議的三名大法官，五名大法官判修正案違憲。
（責任主編：莊儱宇）
