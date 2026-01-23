「115年馬到成功迎人才」高分署人才中心專家駐點諮詢 助力企業優化人才制度

▲TDC公布2月專家駐點諮詢場次資訊，提供一對一專家諮詢服務，協助評估人才選育留制度現況。

【記者 王雯玲／高雄 報導】 勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心（簡稱TDC），自115年起TDC每月規劃2場專家駐點諮詢服務，深入高雄、屏東、澎湖及台東地區，為協助轄區企業盤點、檢視選、育、留的人才制度發展現況，並提供適切的優化建議，日前於22日(四)在台東就業中心辦理企業諮詢服務，吸引企業前來諮詢，透過一對一企業訪談方式，協助落實人才制度的優化，穩定勞工在職。

▲專家與企業主管進行一對一諮詢，針對人事規章調整方向給予建議。

廣告 廣告

TDC攜手具勞動法令與人才制度背景的專家，於台東就業中心辦理諮詢服務，因115年多項勞務新制上路，參與諮詢的企業主管多聚焦於修法內容，以及對考勤管理與人事規章所帶來的影響。專家指出，面對法令修正，企業須檢視並更新公司內部規章。透過勞資會議討論及公開告示等方式落實新制，不僅讓員工清楚自身的權益更能降低勞資爭議風險，營造勞資共好的環境。

其中來自台東的餐飲業主管表示，對於過往公司規章存有疑慮，經諮詢後釐清合法且可行的執行方式，對制度落地更具方向。

TDC成立八年來已服務超過19,000家企業及87,000名勞工，除深耕高雄外，亦擴展服務至屏東、澎湖及台東，持續推動永續的人才發展環境。2月份專家駐點諮詢場次開放報名，歡迎有意強化人才制度的企業洽詢TDC（07-6220253）或加入官方LINE（ID：@tdc520）了解相關服務。TDC將成為企業推動人才發展的堅實夥伴，陪伴企業在競爭中穩健前行。（圖／記者王雯玲翻攝）