115年高中特色招生專業群科甄選入學 今放榜

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學今天(11日)公告放榜結果，學生可於當日起至各招生學校網站查詢。另外，國立臺北科技大學附屬桃園農工、國立成功大學附屬臺南高工及國立臺南高商於當日辦理撕榜後，公告錄取結果。

教育部表示，115學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學共計有86校350個科，包含班、群，辦理特色招生專業群科甄選入學，提供7,583個招生名額，報名學生總計有9,528人，錄取人數計有5,384人，總錄取率為56.51%。

廣告 廣告

教育部說明，特色招生專業群科甄選入學是以術科測驗為主的實務選才機制，測驗內容相當多元，提供學生依其興趣、能力與性向等多面向評估，由學生選擇合適的科別，讓學生能夠適性接軌，期能落實十二年國民基本教育「適性揚才」的教育目的，並培育更多優質的技術人才。

教育部提醒，錄取學生可在報到前善加利用學校網站招生宣導專區，查詢報到相關資訊，並於6月12日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。