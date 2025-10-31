115年高中英聽一試 突破22%學生拿A 近5年最高

(左)大考中心副主任黃璀娟說明考試成績分布

大考中心今天(31號)公告115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績。今年拿下最高等級Ａ級的學生占比為22.59%；拿下等級Ｂ的學生占比最高達40.60%；另有4,557人、占比約5.01%，拿下不及格的Ｆ等級。今年獲得Ａ級的學生人數占比首度突破22%，也是近5年來最高。

大考中心副主任黃璀娟指出，今年英聽第一次考試總計9萬4,178人報名，到考人數9萬1,032人。由於英聽測驗每年施測多場次，為了使各場次考生成績可相互比較，因此進行測驗等化，弭平不同試卷間難易度的差別。考試經測驗等化程序後，所有到考生9萬1032人成績等級分布百分比，A級占比22.59%，B級最多達40.60%，C級31.80%，不及格的F級僅5.01%。

黃璀娟副主任分析，綜觀近5年數據，今年獲得Ａ級的學生人數占比首度突破22%，也是近5年來最高；又前兩年以獲得Ｃ級的學生佔比最高，今年則以獲得Ｂ級者占比最多。整體而言，Ａ、Ｂ級的學生占比均增加，獲得Ｃ、Ｆ級的考生占比略少，代表考生能力有所提升。