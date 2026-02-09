115年「中低收老人假牙補助」重大調整！衛福部：改由地方政府規劃

因應財劃法修正，115年中低收老人假牙補助回歸地方，衛福部持續督導落實。 圖：Gemini_AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 因應財劃法修正後地方財源增加，115年「中低收老人假牙補助」相關業務，將正式回歸地方辦理。衛福部說明，中央補助16年已協助建立制度，基於責任與資源對等原則，未來由縣市政府依在地需求直接規劃，資源運用將更靈活，也會持續督促地方落實照顧。

針對媒體報導中央調整115年度中低收入老人假牙補助案，衛福部表示，這主要是配合《財政收支劃分法》修正，中央跟地方的財政權責重新分配。既然新法實施後地方政府手上的資源變多了，基於責任跟資源應該要對等，把相關補助業務交還給地方辦理，資源分配也能比較符合各地的真實狀況。

為了顧好經濟弱勢長輩的牙齒健康，衛福部指出，政府從98年度開始就編列預算，把錢投入給地方政府執行「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」，按照各縣市的需求規模核定補助，並看老人家需要什麼就提供什麼樣的補助方式。以114年來說，總補助經費有7,281萬2,000元；統計到114年6月為止，歷年來累計接受這項補助服務的中低收入老人已經超過8.8萬人。

不過，每個縣市的人口結構、老人比例跟需求都不一樣，衛福部進一步強調，現在大多數縣市政府考量自己的財政能力跟轄內的老人福利政策，早就陸續用自己的預算常態性推動這些措施，有些縣市甚至做得更多，主動擴大補助的種類、提高老人假牙補助金額，或是增加可以申請的對象。

因為新的財劃法上路後，地方政府自己的財源增加，加上依照地方制度法跟預算法的精神，地方本來就可以針對這些實行多年的長輩福利，編列預算繼續做。衛福部說明，基於責任跟資源要對等，加上中央補助16年期間也已經幫忙地方建立好制度跟執行量能，這已經算是在地化、常態性的業務，所以回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地的實際需求。

衛福部表示，未來將會持續督促地方政府，一定要落實照顧中低收入老人的生活，優先提供弱勢老人假牙補助，並且按照需求提供必要的支持跟協助，確保長輩的權益不會因為制度調整而受影響。

