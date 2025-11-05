115年「五零五零就業網絡合作補助」申請開跑 北分署11/13說明會教你如何提案

▲透過「五零五零就業網絡合作補助計畫」職場溝通技巧課程，幫助中高齡及高齡者順利融入多元職場。

【記者 沁諠／新北 報導】為應對高齡化社會帶來的勞動力挑戰，勞動部積極推動「五零五零就業網絡合作補助計畫」，整合政府與民間資源，並透過跨部會合作，支持中高齡族群重返職場、延長職業生涯，讓中高齡勞動力持續發揮專業價值，促進勞動市場多元化與長期發展。自計畫推動以來，北分署已協助40個提案單位通過核定，115年度計畫自即日起至114年12月31日受理申請，北分署作為資源整合與協作推動的核心，輔導有意提案的單位，協助共同打造友善職場環境。

▲北分署銀髮人才資源中心人員向社團法人中華萌愛關懷協會說明「五零五零就業網絡合作補助計畫」最新資訊。

凡依人民團體法或其他相關法令設立的民間團體、學校，並受衛福部、教育部、文化部、農業部等8部會委託辦理相關業務者，皆可提出計畫申請。提案內容可涵蓋勞雇雙方的就業促進課程、職涯諮詢、人才及工作機會開發、轉介服務等領域，每案最高補助新臺幣100萬元，單場活動最高補助20萬元，經費可運用於人事、業務、場地、講師等各項支出。透過此計畫，北分署期望與各單位共同推動中高齡就業長期發展。

為協助有意提案的單位了解計畫內容與申請流程，北分署銀髮人才資源中心將於 11月13日（星期四）下午2時，在 臺北市婦女館（臺北市萬華區艋舺大道101號3樓） 舉辦「五零五零就業網絡合作補助計畫提案說明會」。說明會將分享過往成功案例與執行經驗，並提供申請資料準備及送件注意事項，協助單位順利提案。

▲北分署輔導中華萌愛關懷協會運用「五零五零就業網絡合作補助計畫」開辦中高齡就業準備課程。

北分署輔導的成功案例之一「社團法人中華萌愛關懷協會」，該協會是衛福部老人居家照護社區關懷據點執行單位。提案內容包括辦理就業準備講座及職涯發展課程，並依中高齡及高齡者的需求設計多元訓練，如記憶力與反應力練習，幫助學員增強職場適應力與專業力。協會李專員指出，學員課後滿意度高達八九成，不僅增強自信，也激發重新規劃職涯、積極尋找工作機會的動力。

北分署「五零五零就業網絡合作補助計畫」提案說明會將於11月13日(星期四)下午2時在臺北市婦女館(臺北市萬華區艋舺大道101號3樓)舉行。歡迎有意提案的單位踴躍參加(報名網址https://forms.gle/FhbcRbiVaZ41Pcc29

)，或洽北分署銀髮人才資源中心(02)7730-8878分機2314劉小姐，更多資訊可上「45+就業資源網」查詢https://45plus.wda.gov.tw。（照片北分署提供）