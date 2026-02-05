115年「環境部淨零綠領人才培育課程」修正教材助企業接軌國際

為接軌國際趨勢並配合我國淨零政策，環境部發布一一五年「淨零綠領人才培育課程」修正教材，目的在精準對接企業對綠領人才的實務需求。本次改版重點包含強化「碳排放交易制度（ETS）」、「歐盟碳邊境調整機制（CBAM）」、「科學基礎減量目標倡議（SBTi）」及「碳費三子法」等核心議題，使本課程成為國內市場唯一與最新法規零時差接軌的權威培訓計畫。

為加速儲備我國淨零轉型所需的專業人才，環境部於一一四年串聯全國卅二所大專院校成立「環境部淨零綠領人才培育聯盟」，開辦四十八小時「淨零綠領人才培育課程」。負責推動該聯盟的國家環境研究院代理院長巫月春表示，今年聯盟規模已進一步擴大至卅六所學校，達成「每縣市皆有結盟校」的目標，以便利學員就近參訓，預計年度培訓人數將突破三千五百名。

廣告 廣告

隨著歐盟全面推動「碳邊境調整機制」，加上我國碳費制度正式上路，碳排已從單純的環境議題，轉變為影響企業成本結構與競爭力的關鍵指標。國環院指出，新版教材在維持四十八小時架構下，系統性解析CBAM與ETS的運作邏輯及產業的因應對策，並精準對接我國《氣候變遷因應法》相關規範，避免出現「國際一套、國內一套」的落差。此外，教材持續深耕溫室氣體盤查、自願減量及產品碳足跡等核心內容，全面賦能我國產業應對供應鏈減碳與轉型之挑戰。

巫月春特別指出，本課程由政策制定機關親自整合國際制度與國內政策，確保學員能掌握最新政策趨勢與制度設計，並直接銜接企業實務，是國內其他淨零課程難以取代的核心優勢。

巫月春也說明，考量去年已有超過二千人完成本課程的綠領人才，尚未接觸本次更新內容，國環院今年規劃在上半年舉行一次「綠領人才大會」，邀集結訓學員自由報名參與回訓。「綠領人才大會」將採線上、實體同步進行，可協助結訓學員快速掌握新版教材所新增的國際制度重點與政策發展趨勢。相關活動資訊將陸續公布於「綠領人才資訊平台」（https://reurl.cc/AbvZk3），請有意回訓的學員持續關注。

國環院表示，目前全國各地已有二十多個結盟學校開放報名中，有意報名者，可至「綠領人才資訊平台」網站查詢班次並報名。