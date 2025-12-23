115年「疫苗新制」上路 3箭齊發全面升級防護力

疾管署長羅一鈞(右二)公布明年疫苗新制。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕為強化國人疫苗防護力並與國際接軌，疾病管制署今(23)日宣布，115年起將同步推動3項公費疫苗新政策，包括成人肺炎鏈球菌疫苗全面升級、機構長者導入加強型流感疫苗，以及調升疫苗接種處置費，透過制度與資源雙軌並進，全面提升疫苗接種可近性與保護效益，為全民健康再加一道防線。

疾管署長羅一鈞指出，隨著疫苗科技與國際接種策略不斷演進，台灣疫苗政策也持續滾動式調整。115年新制聚焦「保護力更完整、接種更便利、基層更有誘因」三大方向，盼能提升接種完成率，降低重症與併發症風險。

在成人肺炎鏈球菌疫苗方面，羅一鈞表示，新型20價與21價肺鏈疫苗已於英、美、加、澳等多國使用，臨床試驗與國際建議顯示，單劑即可提供與原本13價加23價2劑相當的保護效果。經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)決議，115年起將以單劑新型疫苗取代過去2劑接種策略。相關作業預計自115年1月15日啟動，分2階段實施，涵蓋65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，估計將有近279萬人符合資格。

羅一鈞強調，肺鏈疫苗升級後僅需接種1劑即可獲得完整保護，不僅減輕民眾接種負擔，也有助提升完成率，降低感染肺炎鏈球菌與重症風險。

在流感疫苗政策方面，羅一鈞指出，115年秋冬將首度導入約20萬劑加強型流感疫苗，包括高劑量與含佐劑疫苗，兩者在長者族群的保護效果相近，皆已取得國內藥證。考量疾病風險，將優先提供長照機構與安養機構中65歲以上長輩接種，以降低流感重症、住院與群聚感染發生機率。

此外，為鼓勵醫療院所持續提供疫苗接種服務，政府也同步調升疫苗接種處置費。羅一鈞表示，現行每劑100元已無法反映人力與行政成本，經行政院核定，自115年3月1日起，6歲以下幼兒每劑調高為200元，一般民眾每劑150元，並增列8.4億元預算支應，盼提升基層院所參與意願，確保接種服務量能。

除上述3項新制外，行政院也已同意將兒童輪狀病毒疫苗納入公費項目，規劃於116年度編列預算並正式實施。羅一鈞指出，輪狀病毒為嬰幼兒嚴重腹瀉主因，世界衛生組織已建議各國納入常規接種，此舉將有助降低幼兒重症與住院風險。

羅一鈞強調，疫苗接種仍是預防傳染病最有效的手段，新政策均參考國際實證與成本效益分析，呼籲符合資格的民眾踴躍接種，攜手打造更堅實的健康防護網。

