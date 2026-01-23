115年1月份局務會報舉行授階及表揚警政工作績優人員

圖說：局長林信雄舉行授階儀式。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局於1月21日召開局務會報，局長林信雄特於會前舉行授階及頒獎儀式，勗勉陞職與警政工作績優人員。

圖說：林局長轉頒「警政署各機關首長114年維護治安工作獎勵金」。

本次受階人員係中央警察大學二技及警佐班第3類畢、結業學員，派任警察局局偵查員3人，授與二線一星。

一、臺東縣警察局偵查佐鍾奇松陞任基隆市警察局少年警察隊偵查員。

二、基隆市警察局第一分局小隊長劉威德陞任刑事警察大隊偵查員。

三、基隆市警察局第二分局小隊長杜崇勲陞任少年警察隊偵查員。

局長林信雄首先恭喜3位陞職人員順利自警察大學畢(結)業，並經114年升官等訓練及格，取得警正任官資格，新任偵查員平均從警年資9年，並有6年的刑事資歷，在工作實務上都有豐富的經驗，並致贈「卓越管理」一書祝賀勉勵3位同仁在新單位發揮所長，為警察團隊挹注能量。

其次林局長代為轉頒「警政署各機關首長114年維護治安工作獎勵金」，並感謝4位分局長領導所屬同仁戮力執行維護治安、交通及為民服務工作。

接著頒發「114年12月份自辦查緝毒品實施計畫評核」及「114年全年度自辦查緝毒品實施計畫評核」獎項，114年全年度獲獎單位：

一、分局組：第一分局(第1名)、第三分局(第2名)。

二、直屬隊組：刑事警察大隊偵二隊(第1名)。

三、分局偵查隊組：第一分局偵查隊(第1名)、第二分局偵查隊(第2名)。

四、分駐(派出)所組：第四分局中山派出所(第1名)、第三分局八堵分駐所(第2名)、第二分局八斗子分駐所(第3名)。

114年12月中旬基隆市發生2起毒駕肇事致死案，基隆市警察局亦配合警政署積極查緝是類案件，數量及成效皆為丙組縣市最高，另114年上半年民調顯示本市市民對於治安面向最重視毒品問題，因此警察局另訂計畫加強取締。局長林信雄感謝各獲獎單位同仁積極查緝毒品，並期望各單位持續努力打擊毒品犯罪。

最後頒發「114年12月份員警好人好事」獎項，目前基隆市老年人口已超過7萬人，預估2031年將達10萬人，局長林信雄感謝各分局代表受獎人員於執勤時主動救護年長民眾之生命、身體安全，及時施以援助，具體展現警政服務精神。

