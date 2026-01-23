115年1月25日濟南路一段 中山南路舉行 集會遊行活動實施交通管制 疏導措施

1769141584538

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中正區濟南路一段、中山南路慢車道於115年1月25日（星期日）9時至17時，申准舉辦「廢惡法、救教育」集會遊行活動。

為維護前揭活動交通秩序與安全，中正第一分局業規劃交通疏導管制勤務，本次集會地點及遊行路線說明如下：

一、集會地點：

115年1月25日9時30分起，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，預計至當日17時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制、開放）。

二、遊行路線（15時出發）：

濟南路一段（集合後出發）→（左轉）中山南路東側慢車道→（迴轉）中山南路、徐州路口→（直行）中山南路東側慢車道→（右轉）濟南路一段（遊行後解散）

廣告 廣告

本次集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會遊行活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。