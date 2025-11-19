115年1/25「年菜有愛•溫暖相聚」歲末寒冬送暖 宜家扶邀您響應公益、助貧過好年

「年菜有愛、溫暖相聚」寒冬送暖活動，訂於一一五年一月廿五日舉辦，邀您一起響應公益、助貧過好年。（圖：宜蘭家扶中心提供）

▲「年菜有愛、溫暖相聚」寒冬送暖活動，訂於一一五年一月廿五日舉辦，邀您一起響應公益、助貧過好年。（圖：宜蘭家扶中心提供）

宜蘭家扶中心每年都會在農曆過年前舉辦歲末寒冬送暖活動，讓經濟弱勢兒童及家庭感受到社會的溫暖與支持，今年中心訂於一一五年一月廿五日星期日在宜蘭運動公園體育館辦理「年菜有愛、溫暖相聚」寒冬送暖活動，為讓社會大眾更了解這項愛心公益活動，於今（十九）日上午在宜蘭家扶中心親子培力館，舉辦活動經費籌措記者會，現場邀請兩位家扶服務中的新住民媽媽親自享家庭故事，傳遞真實的生活心聲外，也特別準備了愛心年菜上菜儀式，一起感受團圓年味與社會溫情的傳遞。希望透過活動，能讓更多人一起溫暖響應，助弱勢家庭過好年。

宜蘭家扶中心預計針對目前中心服務的近八00戶貧困及弱勢家庭，提供每戶二千元的愛心年菜及五00元紅包，並籌措明年度中心各項服務的扶幼專款，總需求經費高達四百萬元。

然而，今年受到美國關稅政策所造成的經濟動盪、國內天災所導致的救災需求，影響到中心整體經費籌措，自十月初活動宣傳以來，目前達的經費籌措僅為目標的三成，仍有所需的經費缺口極大，期望懇請社會各界發揮愛心，一起來關懷受助的弱勢家庭。