115年70歲以上長者健保補助、重陽禮金加碼 臺東雙政策上路

「敬老再升級．幸福加碼在臺東」

【記者 朱達志／台東 報導】臺東長者福利雙政策即將上路，臺東縣政府今（9）日舉辦「敬老再升級．幸福加碼在臺東」記者會，由縣長饒慶鈴宣布，自明(115)年起將推出兩項重大長者福利加碼措施，包括將重陽節敬老禮金由500元提高至2,000元，以及縣府將為年滿70歲且設籍臺東滿一年之長者代繳健保費自付額。兩項措施將嘉惠全縣超過9成長輩，象徵臺東長者照顧政策全面升級。

縣長饒慶鈴強調，感謝議會吳秀華議長及所有議員先進的大力支持，讓長者福利預算順利通過。她指出，2018年上任時，臺東縣人均負債為2萬5,849元，而至去年底縣府未償債務已歸零，加上今年財劃法修正，縣府團隊持續思考如何更有效益地運用預算。臺東全縣65歲以上長者在10月底已達4萬3,364人，佔人口比例20.78%，已達到超高齡社會的標準，縣府團隊因此一直朝「在地安老、幸福共老」的方向施政。

饒慶鈴表示，臺東是全臺灣最有溫度、最敬老的縣市，因此明年起設籍臺東滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額，將由縣府代繳，減輕長輩們每月的醫療負擔。另外，明年臺東縣政府的重陽節敬老禮金，將由原本的500元，加碼為2,000元，這不只是金額4倍成長，更代表縣府對長輩4倍的敬意與感謝，兩項社福新政策預計投入總經費3億2,600萬元。

社會處長陳淑蘭指出，臺東已進入超高齡社會，照顧長者是縣府責無旁貸的重要任務。兩項新措施上路後，重陽敬老禮金加碼預估明年可嘉惠4萬5,000名65歲以上長者，而健保費自付額補助則預估有2萬6,868名70歲以上、設籍滿一年的縣民受益，整體受惠人數達長者總數的九成以上。

她表示，縣府將持續打造完善的照顧網絡，包括社區關懷據點、長青學苑、健康檢查、全國最高臺東卡乘車補助、智能守護服務、敬老好視力專案、青銀共居等多元措施，希望讓長者在熟悉的土地上安心生活，也讓家庭照顧者獲得更多支持。

臺東縣政府指出，未來仍會持續推動健康促進、銀髮志工、社區共餐、青銀共融等計畫，期盼讓每位長者在臺東不僅享有更完善的福利，也能在社區中活躍參與、保持身心健康，讓幸福在臺東代代傳承、加倍延續。（照片記者朱達志翻攝）