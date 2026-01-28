115春節疏運攻略！國道客運下殺6折 避塞車「替代道路」看這

北台灣春節疏運懶人包。（公路局提供／邱立雅竹縣傳真）

115年春節9天連假即將展開，交通部公路局北區養護工程分局與新竹區監理所已全面啟動疏運計畫。預估首波南下返鄉車潮將於2月13日下午湧現，建議民眾多利用台61線西濱快速公路作為國道替代路線。台64線銜接台61線的新增匝道已正式啟用，能有效避開平面路口號誌，縮短台北港路段的停等時間。

交通流向預計分為4波：除夕前為返鄉高峰，初一至初三則以廟宇參拜及風景區走春為主，初四後則迎來北返收假潮。台2線淡水、台3線大溪及台9線烏來等景點，在初一至初三每日上午9時起易壅塞。公路局建議往返宜蘭可選擇台9線北宜公路，桃園與新竹間則可利用台1線及台31線，避開國道瓶頸。

北台灣春節疏運替代道路。（公路局提供／邱立雅竹縣傳真）

北台灣春節疏運管制措施。（公路局提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹地區春節及228客運優惠一覽。（公路局提供／邱立雅竹縣傳真）

針對特定路段管制，2月19日至21日將封閉台61線銜接國3西濱交流道的北上匝道，請用路人續行至香山聯絡道後再行銜接。此外，台68線西行南寮匝道及台61線新港街口於連假期間將實施轉向管制或封閉；鳳鼻尾隧道北口亦有相關管制措施，屆時請務必配合現場義交人員指揮引導，以確保重要路口淨空與行車安全。

為提升道路安全，台64線與台65線多處路段已全面實施區間測速科技執法，特別針對跨越雙白線及超速行為加強偵測。台66線與台68線部分路段將於4月起針對20噸以上大貨車實施降速管制至80公里。提醒駕駛人行經相關路段應嚴守速限，切勿變換車道或搶快，避免事故發生並防止違規傷了荷包。

新竹區監理所所長孫榮德指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，已協調客運業者完成車輛整備並視人潮機動增班。2月13日至22日期間，搭乘指定88條國道客運路線可享票價6折優惠。以新竹往返台北的9003路及往返台中的9010路為例，3排座票價分別大幅降至90元與110元，讓返鄉旅客能以更經濟實惠的價格成行。

轉乘優惠部分，民眾持電子票證於10小時內由國道客運、台鐵或高鐵轉乘在地市區公車、公路客運或幸福巴士，即可享受一段票或基本里程免費優惠。今年春節特別加碼指定幸福巴士路線免費，大幅降低交通負擔。

針對新竹地區的1日遊旅客，推薦搭乘「台灣好行獅山線」前往綠世界及北埔老街，輕鬆體驗客家風情與自然景點。建議民眾出門前可下載「iBus公路客運」APP，隨時掌握各路線班次即時訊息。

最後呼籲用路人，行車前請先利用公路局智慧化省道即時資訊網查詢路況，或撥打0800-231035免付費專線掌握最新動態。開車時請隨時收聽廣播並注意CMS電子看板訊息，視路況避開壅塞路段與尖峰時段。

