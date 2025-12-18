115樂驫玉里元旦 全民健走

玉里鎮公所將於一一五年一月一日上午七點在玉里客城鐵橋（紅橋）下舉辦「一一五樂驫玉里丙午賀歲」元旦全民健走活動。

健走活動摸彩除了冰箱、電視、洗衣機、ipad等大獎外，還有百餘輛變速腳踏車歡迎通通帶回家。活動免報名、現場免報到，參加者每人發贈活動紀念帽一頂，健走路線中途站將發送文宣紀念品、摸彩券、市集體驗券，數量有限發完為止。鎮長龔文俊邀請大家一起健走迎新年，還有機會可帶回大獎！

民政課長賴秀琴表示，此次活動特別選在紅橋下舉辦，讓大家感受紅橋下綠廊帶的美麗景觀。公所近年積極整理整頓這片原本荒煙蔓草的空間，透過綠美化及親子休閒場域設計，將只是攝影愛好者蹲點的紅橋景點，打造出在遼闊視野中的玉里鎮另一休憩場域。健走路線自紅橋下出發，往東沿高架鐵道健走，至堤防後回轉，沿高架鐵道返回紅橋下舞台，在活動時間內走完全程的民眾，均可參加摸彩活動。

此外，請開車前往的民眾注意，因會場周邊停車位有限，建議民眾多步行前往會場，或騎自行車、機慢車至會場遵循交管人員指揮停車。