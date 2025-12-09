115申請入學注意！台大醫不看英文改採社會科 3醫學系二階撞期

115年大學申請入學簡章近日公布，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期撞期，都是明年5月16日，考生將面臨抉擇。（本報資料照）

115年大學申請入學簡章近日公布，台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3個系組，一階篩選科目均捨學測英文科，改採社會科，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系因此增為7個。另外，台大、陽明交大及成大等3校醫學系二階甄試日期都是明年5月16日，考生必須三擇一。

114年申請入學一階篩選有馬偕醫學大學醫學系、輔大醫學系、中國醫藥大學醫學系及中國醫藥大學牙醫系等4個自費校系採計社會科成績，115年台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組等3個系組加入，採計社會科的自費醫學系、牙醫系及中醫系增為7個。

台大醫學系、中國醫藥大學中醫系甲組及中國醫藥大學中醫系乙組，在115年申請入學一階篩選，均是取消採計學測英文科成績，改納社會科成績。

升學輔導專家劉駿豪表示，要參加115年申請入學的考生，如果以醫學系、牙醫系或中醫系為目標，建議社會科仍要有一定時間準備，否則容易錯過這7個系組的選填機會。

劉駿豪指出，這類報考社會科的考生，不能亂考，最好要考14級分以上。以近兩年來看，學測社會科頂標都是13級分，而輔大醫學系在一階篩選時，「英文＋社會」要29級分才能達標，也就是社會科至少要14級分。

在115年甄試安排方面，多所醫學系提供多日場次，增加考生選擇彈性。北醫與長庚醫學系規畫四天，中國醫醫學系安排三天，使考生能避開撞期提升甄試參與度；對校系而言，也有助於讓過一階的學生都能有面試機會。

115年台大醫學系、陽明交大醫學系（含醫師組、醫師科學家組及醫師工程師組）及成大醫學系的申請入學二階甄試日期均為5月16日，考生必須三擇一，和往年相同。不過台大醫學系二階甄試5月16日是進行生物科及化學科筆試，通過者要再參加5月23日的口試及生物與化學的實作測驗。

