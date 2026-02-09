115臺南行春交通疏運訊息

▲歡迎民眾以「搭乘公車、騎自行車、步行」的方式慢遊台南。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】因應即將來臨的９天（2月14日至2月22日）春節連續假期，臺南市政府於連假前已邀集各相關單位針對台南市各大景點，研擬交通疏運計畫，希望為到訪台南的朋友準備好相關疏運訊息，供台南的鄉親提前規劃春節出遊行程。

台南於假日期間皆湧入大量觀光人潮，為了提供順暢的交通環境，已責請交通局擬定交通疏導及相關的配合措施，期能有效紓解過年期間各景點的交通問題，相關交通資訊民眾可利用台南市政府交通局網站https://traffic.tainan.gov.tw/、台南市政府即時交通資訊網https://tntcc.tainan.gov.tw/，及交通局提供的台南好停、大台南公車、YouBike等APP查詢。

春節假期市府也祭出多項公車優惠，包括持市民卡可免費搭乘市區公車（0~905路；但33、111、168、及高鐵快捷公車H31除外)、及雙層巴士24小時99元。其餘路線仍有持電子票證基本里程免費、轉乘優惠等優惠。各項優惠詳情可上大台南公車官網查詢。歡迎來府城搭乘「大台南公車」走春。

台南的巷弄有豐富的古蹟及小吃美食，假日往往吸引眾多民眾前來，春節假期９天，為使民眾可以提前了解相關疏導資訊，交通局特印製「115年臺南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可以在國道1號新營、仁德服務區，國道3號東山、關廟服務區、交通部觀光署雲嘉南國家風景區管理處、台江國家公園管理處、交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處、台鐵台南站、高鐵台南站、台南市政府觀光旅遊局各旅遊服務中心、各古蹟及藝文中心、市民服務中心等地免費索取台南市各景點春節期間的交通疏導及管制訊息。

局長王銘德指出，為了能即時處理春節期間的交通問題，交通局將開設「交通疏運指揮中心」，自2月17日（初一）至2月22日（初六）每日均有主管同仁輪值，監控本市各主要道路的車流情形，即時因應處理各種交通問題，專線電話為(06)2988944。春節期間，YouBike租借系統服務不中斷，同時持市民卡搭乘本市市區公車0~905路免費(33、111、168、及高鐵快捷公車H31除外)，而假期間遊客最喜愛到訪的安平地區，因區內停車場有限，請自北側來的朋友多利用四草大道至同平路周邊停車場，自東側及南側來的朋友多利用永華路及健康路至安億路停車場搭乘區內免費接駁車進入安平舊部落，以減少進入舊市區停車不便及車流壅塞情形。

交通局表示，有關春節期間停車收費方式，除崇善路龍山、東光路地下、榮譽街、崇明路E6、德光公園、崇明五街、和平公園停車場、大學路社E2等70餘處委託民營停車場，全年無休照常收費外，其餘公有路邊、路外停車格位，115年2月16日至2月19日暫停收費。春節期間民眾仍可持繳款期限內的停車繳費通知單向全國各地統一（7-11）、全家、萊爾富、OK等超商門市繳費，請民眾多加利用超商繳費。春節期間委外拖吊配合警察單位進行交通障礙排除，中北、南區、永康區、東區、新營拖吊場及車輛保管場、隆田車輛保管場均維持24小時服務，安平車輛保管場暫停服務。

有關春節9天連假期間的公車資訊，交通局表示，大台南公車含小黃公車將依假日及春節班表行駛；2月16日除夕當天19:00之後班次停駛，但服務高鐵站的H31、32、62、黃9、橘9、橘9-1則依假日班表全天正常營運。歡迎民眾來府城搭乘「大台南公車」走春。民眾若對「大台南公車」春節期間行駛方式有任何疑問，可電洽府城客運：(06)243-6812、興南客運(06)263-7777、新營客運(06)632-2513、漢程客運(0800-889-116)、巨業交通(0800-889-116)、統聯客運（0800-676-676）詢問。相關公車資訊可參閱大台南公車網站(https://2384.tainan.gov.tw）查詢或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)。