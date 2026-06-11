115退除役官兵懇談會廣納建言 新竹榮服處傾聽退役袍澤心聲

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《圖說》新竹榮服處處長鞠宗顯主持懇談會，邀請與會人員提供建言。（圖／新竹榮服處提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹榮民服務處近日舉辦「115年度退除役官兵懇談會」，邀請退除役官兵、退伍軍人社團代表共60餘人參與，透過傾聽退除役官兵心聲及面對面溝通，廣納各方建言，以精進服務效能。本次懇談會邀集新竹榮家、北榮新竹分院、竹市警二分局、竹市府社會處、新竹縣(市)長照中心、新竹就業中心、移民署新竹市服務站、新竹郵局等單位代表列席，提供入住榮家、醫療輔具、榮民就醫綠色通道、長照及就業服務及新竹郵局進行金融教育防詐騙講習等資訊宣導，並在現場設置醫護小站，提供年長者即時量測血壓及健康諮詢。

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新竹榮服處副處長謝榮水於懇談會前說明榮服處目前工作執行概況，包括行政中立、廉政宣導、就學、就業、就養、退除給付及服務照顧等重要政策，並由就業站針對退除役官兵「推介及訓後穩定就業津貼」等專案補助詳盡說明。

榮服處亦於會前播放財團法人榮民榮眷基金會微電影「大愛如風」，分享榮民先輩們大愛無私的奉獻與精神，亦透過播放「新竹榮服處的一天微電影」，介紹榮服處為榮民眷從事哪些服務，透過微電影的介紹，讓與會退除役官兵更能了解榮服處的各項服務項目。

新竹榮服處處長鞠宗顯特別分享輔導會重要政策「榮民數位照護安心御老平台」及「退除役官兵軍民專長轉銜」。為因應超高齡社會來臨，輔導會建置「榮民照護數位轉型平台」，提供醫療端、服務端、個案端及家屬端的跨領域整合性服務，以「一點生變，全面應援」的概念，透過科技提升服務照顧的即時性及品質；另於退除役官兵軍職專長轉銜部分，面對AI科技浪潮，輔導會也積極推動AI面試官模擬面試及增加AI課程時數，以精準就業媒合，縮短退除役官兵待業時間。

懇談會期間退除役官兵代表發言踴躍，鞠宗顯處長也向榮民先進對國家、社會所做出的貢獻和付出，再三表達敬意，鞠宗顯並強調，真誠及效率的服務，是新竹榮服處團隊對服務工作的要求，未來將持續秉持輔導會「榮民在哪裡，服務到哪裡」的精神，積極推動榮民照護數位轉型服務等輔導會重要政策，結合在地資源，全力做好服務照顧榮民工作，為新竹退除役官兵及眷屬謀最大福祉。