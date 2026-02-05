115雲林縣國中小聯合運動會登場 張麗善勉勵為雲林爭光

一一五雲林縣國中小聯合運動會登場，張麗善勉勵選手為雲林爭光。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣為期三天的一一五年國中小聯合運動會，五日縣長張麗善、教育處長邱孝文及虎尾天后宮主委黃尾吉等引燃大會聖火，再由虎尾高中排球隊的聖火隊傳遞到縣立田徑場，緊接斗南國小電音三太子與石榴國中現代舞精彩表演，及各鄉鎮市代表隊伍歡呼中進場，熱鬧揭開序幕。

張麗善表示，一一五年全縣國中小聯運五日開跑，到虎尾天后宮取聖火祈求媽祖護佑人員平安，選手們贏得心中理想成績，也為一四三○名選手們加油勉勵。為期三天賽程，預計選拔出最優秀選手代表雲林縣參加全國中等學校運動會，為雲林爭光。

教育處長邱孝文說，今年中小學聯合運動會除展現各校運動成績，最重要是選拔四月份登場全國中等學校運動會的縣內選手，以及小學田徑賽全國賽選手，希望選手們都能有優異表現，選拔出的選手再加培訓，來為雲林縣爭光，邀請鄉親到場為雲林子弟加油打氣，見證他們場上揮灑汗水、追逐夢想的榮光時刻。

（記者陳正芬攝）

邱孝文說，為留住體育人才，縣府近年排除財政困難，建立「優秀選手轉任教練」機制，成功增聘二十位專任運動教練，這政策讓優秀選手無後顧之憂，更將寶貴實戰經驗傳承，落實體育扎根。