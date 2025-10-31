115高中英聽第一次考試成績今公布 複查成績者下週一前完成申請

粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前