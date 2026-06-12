115 年消防感恩音樂會 蕭煥章署長：持續推動消防人員福利及完善職安制度
【記者張嘉誠／綜合報導】
消防署於6月12日下午舉辦「115年消防感恩音樂會」，邀請全國消防局長、消防同仁及殉職同仁家屬共同參與。消防署署長蕭煥章於現場對所有為守護土地與人民而英勇犧牲的消防英雄，表達最深切的追思與致敬。
蕭署長表示，消防工作是一份在生死邊緣與時間賽跑的神聖使命，每一次遺憾的發生，我們都沒有忘記，除了向殉職同仁家屬致上最深的慰問，同時也強調會記取每次的教訓，將保護第一線人員的防護網，築得更牢、更密；期望藉由音樂會，讓每一個音符，都能為家屬漫長的思念，帶來一絲溫柔的撫慰與前行的力量。
廣修禪寺大慧法師今天也特別蒞臨活動會場為消防同仁祈福，大慧法師表示，宗教界對保家衛國英雄非常感恩，每年佛教協會都會舉辦並主持超薦法會，來關懷眷屬、祝福消防同仁，希望每位出勤的消防人員都能平安。
蕭署長說明，這段時間，我們陸續完成消防法職安專章的訂定，推動消防車輛裝備持續汰舊換新，改善消防廳舍及執勤環境，持續擴大消防人員的招募，積極補足第一線人力，以減輕同仁的勤務重擔，就是為了要讓消防人員工作安全更有保障。
消防署最後強調，悠揚的琴聲終會落幕，但政府守護同仁的決心會加速前行，透過與犯罪被害人保護協會推動的「通報合作機制」，消防署將在最脆弱的時刻，第一時間為同仁及家屬提供心理、法律與生活的協助；今天的音樂會凝聚了思念，更凝聚了改變的力量，我們將永遠銘記伙伴們的身影，並以更安全的職安環境與完善的照護，讓這份愛與守護的力量，生生不息。
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