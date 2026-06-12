【115-1期突擊幹部訓練班結訓】別上突擊兵臂章 父母欣慰蛻變享榮耀
記者王子昌／專訪
陸軍特戰訓練中心「115-1期突擊幹部訓練班」昨日圓滿完訓，13位學員憑藉過人毅力通過嚴苛考核，蛻變成為鋼鐵硬漢。在結訓典禮上，學員家屬受邀親臨現場，共同見證子弟兵榮耀時刻。「所有努力與付出都是值得的。」學員林凱慶中士表示，在10天9夜期末鑑測中，時刻都不能鬆懈，必須在山地叢林裡連續執行各項高強度訓練，嚴格考驗個人體能、戰技與心理抗壓等層面，更讓他深刻體會突擊兵榮耀背後所代表的責任與使命，堅定自己持續精進專業、擔負起衛國重任的決心。
林凱慶指出，期末鑑測前夕腳部舊傷復發，每一步都疼痛難耐，但看到一路共同奮戰的同袍，以及想到自己報訓的初衷與家人們的支持後，便堅定信念、努力完成各項考驗。而最感動的瞬間，是在「信心塔」上看見父母親到場鼓勵，讓他內心相當激動，尤其從軍近十年來，父母親鮮少有機會親自到營區內探望，此次能在結訓典禮上見證自己取得突擊兵資格，不僅是個人軍旅生涯的重要里程碑，更是與家人共享榮耀的重要時刻。
林凱慶的母親張女士則分享，最初得知兒子報名參加突擊幹部訓練班時，全家人都異口同聲支持，雖然清楚受訓過程十分艱苦且充滿挑戰，但她相信兒子具備堅持到底的決心與毅力，因此，當看見他順利取得突擊兵資格時，心中滿是欣慰，更對他感到無比驕傲。
「那是我人生中最緊張的時刻，握著相機的手止不住地顫抖！」張母指出，當看見兒子登上高達22公尺的「信心塔」時，心情既緊張又感動，深怕錯過任何畫面，而最後看見兒子平安完成訓練，張父親手為他別上突擊兵臂章時，眼淚忍不住奪眶而出，深刻感受到這份榮耀得來不易，也從中見證到國軍部隊的精實訓練，對於保家衛國的付出更加敬佩。
學員林凱慶開心地與父母親合影，共同見證完訓的榮耀時刻。（記者王子昌攝）
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