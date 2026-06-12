【115-1期突擊幹部訓練班結訓】13位新血輪 神出鬼沒無畏挑戰

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記者王子昌／臺中報導

陸軍航特部特戰訓練中心「115-1期突擊幹部訓練班」昨日舉行結訓典禮，13位學員在經歷14週嚴苛的訓練與篩選後，在親友的見證下，自22公尺高的「信心塔」上一躍而下，順利完成信心測驗，由特訓中心指揮官陳上校頒授突擊兵徽章，並邀請親友為他們別上突擊兵臂章，正式加入突擊兵新血輪。

通過10天9夜嚴苛考驗 完成信心測驗

「115-1期突擊幹部訓練班」日前展開，最初報到22名學員，在教官的嚴格淘汰下，僅15員獲得入場券，在谷關山地間實施10天9夜期末鑑測；並接連通過「陸上滲透」、「特種搜索」、「隱伏區建立」、「襲擊、破壞作戰」等階段性考驗，有效驗證學員特種作戰能力。

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在「特種搜索」階段，學員面臨懸崖峭壁等困難地形，憑藉默契配合與長期累積專業，熟練地以座位式下降方式垂降至地面；同時，隱伏區內駐守人員依據周邊地形特性與敵接近路線，現地取材自製打頭釘、地刺、俯衝刺擊及路箭等多樣詭計設施，充分發揮山地叢林作戰技能。

進入最後「襲擊、破壞作戰」階段，學員運用凌晨夜色掩護，模擬向敵目標區進行陸上滲透演練；機動期間除熟練運用TS96式雙眼單筒夜視鏡及不可見光槍燈等裝備輔助，學員也隨時觀察周邊地形地貌，隨時保持行動隱密性，順利完成模擬作戰任務，展現突擊兵「神出鬼沒」能力。

在通過10天9夜連續不間斷高強度訓練及淘汰後，僅留13位學員迎來最終信心測驗。只見學員陸續穿上救生衣、手提滑輪堅定登上22公尺高的「信心塔」，眼神不見一絲疲憊與怯意，反而銳利且充滿信心。「突擊兵，有信心、有勇氣，往下跳！」，13位學員隨後在親友的見證下一躍而下，順勢落入水中，完成信心池的考驗，展現突擊兵無畏挑戰、勇於突破的精神。

「115-1期突擊幹部訓練班」昨日舉行結訓典禮，13位學員在經歷14週嚴苛的訓練與篩選後，在親友的見證下，自22公尺高的「信心塔」上一躍而下，順利通過最後信心測驗。（記者王子昌攝）

「115-1期突擊幹部訓練班」昨日舉行結訓典禮，13位學員在經歷12週嚴苛的訓練與篩選後，在親友的見證下，由特訓中心指揮官陳上校頒授突擊兵徽章，正式成為突擊兵新血輪。（記者王子昌攝）

突擊兵新血輪激動地嘶聲吶喊，與平日不苟言笑的教官留下難得合影。（記者王子昌攝）

清晨時分，學員運用夜色掩護向假想敵軍所在地展開陸上滲透演練。（記者王子昌攝）

學員熟練操作座位式下降方式垂降至地面，順利通過困難地形。（記者王子昌攝）