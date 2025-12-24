116學年起 四技二專統測改選考

為減輕考生壓力，四技二專統測原本5科全考，將改為選考。（本報資料照片）

為減輕考生壓力，技專校院招策會研議，四技二專統測原本5科全考，將改為選考，四技二專登記分發採計統測科目，也從5科全採改為2至5科，相關規劃已送教育部待核定，預計116學年正式實施，目前就讀高二學生適用。四技二專甄選入學，第1階名額篩選倍率上限，由現行3倍調整為4倍，預計117學年起實施。

因應少子化及減輕考生壓力，大學招生委員會聯合會決議，由於一般大學入學的學科能力測驗，於108學年由5科必考改為考生自由選考，大學端採計學測考科從原來可參採5科，改為至多參採4科。

技專校院招策會執行長李嘉紘表示，少子化對學生來源衝擊很大，學測早已改為選考，為減輕考生壓力，希望技專考制跟一般大學一致，且統計顯示，並非所有學校都會要求考生考5科，因此技專招策會於日前委員會通過，四技二專統一入學測驗，由5科全考改為開放自由選考，讓考生可以專注在自己有興趣跟把握的科目上，多花一點時間在操作實習上。

李嘉紘說，這樣考制變革，讓系所可以依照特色，彈性設計參採科目，也能降低考生負擔。此外，近年越來越多技高生跑去參加學測，選擇改讀一般大學，人數有增加趨勢，希望藉此增加技高生繼續留在技職體系就讀意願。

根據技專校院招策會規劃，統測未來改為選考後，報考單群（類）考生，可自主選考至少2科，但須包含專業科目至少1科；報考跨群（類）考生，可自主選考至少3科，但各群（類）專業科目（二）為必考；另四技二專登記分發採計統測科目，也從5科全採改為採計2至5科。

另外，四技二專甄選入學報名人數逐年減少，為提高學生通過1階篩選進入2階甄試的機會，避免學生少填志願造成斷層，技專招策會研擬，四技二專甄選入學1階名額篩選倍率上限，由現行3倍調整為4倍，預計117學年起實施。