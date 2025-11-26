116年全國燈會在苗栗 砸6.1億、雙燈區拚16天破千萬人次

116年全國燈會由苗栗縣承辦，民進黨籍縣議員羅貴星對各項工作規畫及預算編列是否足夠？提出質詢。（謝明俊攝）

116年全國燈會由苗栗縣承辦，苗栗縣政府在115年度預算中共編列了6.1億元相關費用，民進黨籍縣議員羅貴星對各項工作規畫及預算編列是否足夠？提出質詢。苗栗縣長鍾東錦答詢表示，目前全國燈會規畫成2大燈區，主燈區在後龍高鐵站，另一副燈區則設在竹南頭份運動公園，兩燈區將以接駁方式連接，縣府規畫以突破1千多萬人次為目標。

羅貴星質詢指出，目前在審查115年的縣府總預算案，共編列了6.1億元，根據媒體報導，縣府初步規畫仿桃園燈會模式，將分成2個燈區，雙燈區間是25分鐘的車程，這中間沒有捷運，轉接交通接駁的成本會增加，規劃的難度也會加倍，質詢苗栗縣長鍾東錦將如何規畫？

116年全國燈會由苗栗縣承辦，苗栗縣長鍾東錦答詢表示，目前全國燈會規畫成2大燈區，主燈區在後龍高鐵站，另一副燈區則設在竹南頭份運動公園。（謝明俊攝）

鍾東錦答詢表示，目前規畫的主燈區是在後龍高鐵站，雙燈區間是25分鐘車程，他不認為難度有那麼高，縣府在頭份市中央路有由中央核下來還地於民的有2塊地，將來要給頭份國中做操場，那一塊地應該是3公頃多，還有尚順廣場隔壁的公11，大概也是3公頃多，可以利用這2塊地做交通接駁站，選擇在後龍高鐵站做主燈區，主要是著眼高鐵的便利，希望外來的遊客盡量集中在高鐵站，竹南鎮及頭份市的的鄉親可以在副燈區逛，把人流分開。要不然按照民國100年苗栗承辦全國燈會的經驗，人潮壅塞得非常嚴重，所以考量到避免塞人，讓遊客來到苗栗有更好的回憶，所以才規畫成雙燈區。

鍾東錦答詢說，交通運輸費用當然會增加，可是他覺得這個費用是在容許範圍內，同時，縣府也想藉這個機會，跟全台灣展示縣府在高鐵站前有一塊非常好的2萬多坪產業專區，所以才決定把主燈放在高鐵站。

羅貴星並質詢文觀局長林彥甫，身為燈會的主要承辦局處，所編列的相關預算2億5000多萬，會有什麼特色亮點？燈會帶動的人潮，要怎麼樣把這些人潮又能夠擴散到我們18鄉鎮？

林彥甫答詢表示，這一次的燈會絕對是苗栗人的舞台，所以縣府希望所有的燈區或者是表演活動，都是由苗栗在地人一起參與共創，這2億多的預算，依目前專案管理的初步規劃，包含地方工藝多元族群，然後宗教、18鄉鎮燈區，還有永續跟科技等區，都要跟在地有關。

林彥甫指出，除了兩大燈區以外，另外還是要拉出幾條光支線，比如浪漫台3線，苗南地區通霄苑裡等，要跟全縣的觀光產業都連結在一起，讓大家除除了兩大燈區以外，在白天的時候，也能夠去18鄉鎮市遊覽觀賞，同時，也跟苗栗縣觀光協會下的旅宿業者做結合，推出適合住宿的旅遊方案，在開展的16天中，有8天是屬於假日，所以縣府期望能努力突破1000多萬人次。

