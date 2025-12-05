116年全面禁止廚餘養豬 綠委籲借鏡日剩食殘渣治理經驗

民進黨立委邱志偉5日舉辦「學習日本剩食資源再利用，打造台灣廚餘治理新方向」記者會。（邱志偉辦公室提供／王千豪台北傳真）

行政院昨宣布民國116年起將全面禁止廚餘養豬，一年轉型期內政府將推動相關輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。民進黨立委邱志偉今（5）天表示，日本經驗清楚顯示，若要同時兼顧防疫安全、剩食殘渣去化與循環經濟效益，可以透過家戶端剩食減量乾燥化處理、事業端集中回收飼料化處理，形成可追溯、好管理的Ecofeed供應鏈，成功降低對進口飼料的依賴，亦大幅降低疾病傳播風險。

邱志偉今天舉辦「學習日本剩食資源再利用，打造台灣廚餘治理新方向」記者會。他表示，日本採取「可燃垃圾焚化」為主要處理方式，透過家戶端地方補助廚餘處理機或堆肥箱，在社區與學校建置中小型共用設施，有效降低含水量、重量與病原殘留，進一步減輕清運與焚化負荷。

邱志偉指出，台灣家戶廚餘來源複雜且含水量高，容易成為疫情結構性破口並造成焚化爐負擔，環境部可以參考經濟部節能家電補助策略，推動「家戶廚餘乾燥機補助」，強化家戶前端管理，並在社區與校園增設中小型處理設備，讓「先瀝乾、再回收」成為廚餘回收新模式。

邱志偉也說，日本將食品工廠、餐飲、團膳等來源明確分類，並由專業處理業者統一回收處理，製成液態或固態Ecofeed飼料，依照認證規範配送至養豬場，形成從來源到使用的完整追溯鏈。

邱志偉強調，這正是台灣目前缺乏的關鍵環節，台灣的事業廚餘具有相對單純、可追溯的特性，但若仍以傳統廚餘方式直接餵豬，仍無法確實排除染疫風險。

他建議事業廚餘政策下一步可以朝向「飼料化」方向邁進，輔導地方建立區域型環保飼料處理中心，讓廚餘從廢棄物正式轉型為飼料原料。

環境部官員表示，現有421家廚餘養豬戶只要符合政府所訂的法規條件，並經由地方政府核可後，就可使用事業產出的廚餘養豬。而環境部也參考了日本將食品工廠、餐飲、團膳等來源明確分類做法，將國內事業廚餘逐一以「正面表列方式」進行分類，期待在這一年轉型期間，以完備未來台灣推動eco-feed的潛在料源。

至於是否推動補助家戶或社區廚餘乾燥機，環境部承諾會蒐集國外及參考屏東、雲林、南投、澎湖等地方政府補助民眾購置廚餘機之經驗，研議未來全國性的補助計畫之可行性。

