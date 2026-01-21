116年科技預算規劃1850億元 力推AI、淨零新創、量子科技

國科會主委吳誠文期待，代表全體國民的立法院支持科技預算，共同推動台灣前瞻科研發展。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會今(21日)召開第19次委員會議，提出116年度政府科技預算先期規劃，總額度1850億元，雖然今年度政府預算尚未通過立法院審查，但國科會主委吳誠文指出，為持續推動前瞻科研，讓台灣各層面發展，仍「心存期待」盼代表全體國民的立院支持科研預算；今也公布未來淨零科技創新方案、量子國家隊第2期計畫等戰略目標。

國科會統籌全國科技預算，今年原先編列1800多億元，後因財劃法新法，砍為1601億元，但今年總預算案至今仍未通過立院審議；國科會今舉行第19次委員會議，會後主委吳誠文說明，明年科技預算初步編列1850億元，希望善用台灣科研與產業能量，確保半導體、AI、前瞻製程等優勢源源不絕，進一步推展百工百業發展。

至於立院預算審查問題，吳誠文「心存期待」立院支持政院預算，且政院也提出新版財劃法，亦照顧到所有地方政府，也盼未來科技預算不因故耽誤太多，且政院都會支持國科會，尤其AI新十大建設方案等，有賴總統跟卓院長指示，是國家命脈的高科技產業重要政策，立法院代表全體國民，相信也會支持。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，116年科技預算納入重點科技政策的預算需求，包含既有的大南方新矽谷、晶創台灣、次世代通訊、智慧機器人、高齡科暨行動計畫等，以及3項待政院通過的AI新十大建設、淨零科技創新、海洋科技等，要實現台灣成為人工智慧之島願景。

科技辦公室副執行秘書呂佩融則說，淨零科技未來推出「淨零科技創新方案」，草案規劃5大主軸，整合永續及前瞻能源、低(減)碳、負碳、循環以及人文社會科學等發展20個次領域主題，要建構去碳能源系統、培育綠領科研人才、創新循環供應體系、提升企業綠色競爭力、建構在地淨零社會力；張振豪補充，未來4年將投入500億元。

國科會自然處長賴明治則說，政府5年前啟動量子運算戰略，成立量子國家隊，包含國科會、中研院及經濟部等合作，首期計畫到今年已完成目標，亮點成果有完成10個量子位元、全自製矽光子量子運算晶片等，也掌握先進量子光源、量子中繼與記憶體技術，培育超過350名碩博士與25名博後人才，第2期計畫將在116年啟動，估每年8到10億元投入，持續串聯，建構自主生態系與技術落地。吳誠文強調，將推動量子運算的QPU跟CPU加GPU整合應用，是台灣強項，荷蘭、美國IBM等量子大國技術都看見台灣價值並展開合作。

國科會舉行第19次委員會議，初步規劃116年度科技預算，編列1850億元，要實現台灣成為人工智慧之島。(記者吳柏軒攝)

國科會推動量子科技，與中研院、經濟部等產官學研共組量子國家隊，第1期5年計畫成果已達標。(記者吳柏軒攝)

