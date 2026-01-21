116年科技預算達1850億 目標打造「人工智慧島」

國科會說明，面對全球政經局勢劇變及AI技術火速推進的挑戰，我國正積極投入科技預算於前瞻技術，以應對供應鏈重組與科技競逐等形勢。先期規畫116年科技預算需求1850億元。（賀培晏攝）

國科會今（21）日召開第19次委員會議，並由國科會提出3項議案，包含116年度政府科技發展重點規畫、淨零科技創新方案規畫、國家量子科技研究成果報告及未來規畫，當中也提及116年的科技預算總額達到1850億，國科會主委吳誠文強調，雖115年度中央政府總預算仍待立法院審議，但科技施政的前瞻布局仍需持續、落實總統賴清德「人工智慧島」的施政願景。

國科會說明，面對全球政經局勢劇變及AI技術火速推進的挑戰，我國正積極投入科技預算於前瞻技術，以應對供應鏈重組與科技競逐等形勢。先期規畫116年科技預算需求1850億元，以利持續整合跨部會並落實推展「五大信賴產業」及「AI新十大建設推動方案」、「大南方新矽谷推動方案」等政策方案。

吳誠文表示，雖然115年度中央政府總預算仍待立法院審議，但科技施政的前瞻布局仍需持續，並深化跨部會協作機制，為台灣未來的科技實力穩固根基，尤其目前政府積極推動AI新十大建設，期能加速各項頂尖研發成果落地應用，並有效驅動中小微企業等百工百業的創新轉型，打造全民智慧生活圈，落實「人工智慧島」的施政願景。

而針對「淨零科技方案」的推動策略，國科會說明，將加強推動複合式科技議題，包含戰略資源循環的處理與再生利用技術研發及政策配套，並透過淨零實場域驗證園區，整合技術驗證及關鍵設施管理，結合國際合作、企業育成、人才培育策略，加速前瞻科技在產業落地。

國科會提到，量子國家隊啟動3年多來成果豐碩，不僅成功研發超導十位元晶片與關鍵低溫控制模組，更實現70公里跨縣市量子通訊，而為深化國際鏈結，台灣與芬蘭IQM合作引進的量子電腦已完成驗收，預計2026年開放服務，同時透過「Quantum Taiwan」大會與IBM、NVIDIA等國際巨頭建立緊密對話，展現台灣接軌全球的決心。

國科會補充，未來將啟動「第二期計畫」，戰略目標從元件製造升級為系統整合，規劃於南部基地建置國家級「HPC-QC異質混合運算主機」，並透過國際合作縮短技術摸索期，加速應用落地。

