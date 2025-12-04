116年起全面禁廚餘養豬 政府全力輔導轉型
記者郭曉蓓／臺北報導
為嚴防非洲豬瘟風險，行政院昨日正式拍板，將全面禁止廚餘養豬的全國轉型最後期限訂為115年12月31日，並且展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型，強化非洲豬瘟防疫韌性。行政院長卓榮泰指示全力協助業者轉型，確保如期完成。
為確保養豬戶落實高溫蒸煮，環境部與農業部共同修訂相關法規，規範廚餘養豬場在今年底前需全面完成加裝溫度及影像即時監控設備，載運廚餘車輛加裝GPS設備，以掌握廚餘高溫蒸煮狀況及清運流向，經跨部會聯合檢查合格，才可在明年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘，基於防疫風險全面禁止使用。
農業部表示，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型。農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。
卓揆指示環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等符合規範廚餘養豬，落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。
卓揆要求環境部擬行動計畫，中長期朝堆肥、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施；教育部、衛福部、農業部及環境部等部會，協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。
