116年起全面禁廚餘養豬 苗栗僅3場獲准收運

2026年1月3日苗栗縣／資深豬農蕭姓業者巡視自動餵飼系統。他堅持飼料養殖表示，產業專業化經營的必然趨勢。（呂麗甄攝）

因應非洲豬瘟防疫政策，行政院定調自民國116年起全國全面禁止廚餘養豬，115年為最後落日轉型期。苗栗縣目前僅3家畜牧場完成AIoT監控與高溫蒸煮設備，獲准收運事業廚餘。長期以飼料養豬的在地業者指出，政策主要是防疫升級，也將影響產業結構。被問及這項政策對養豬產業最大的改變時表示，廚餘的問題不能交給豬處理。

縣府環保局表示，行政院因應非洲豬瘟防疫政策，已定調自明年起全國全面禁止廚餘養豬，今年為最後的落日轉型期。今年家戶廚餘將全面禁止作為豬隻飼料，僅限符合環境部公告的事業廢棄物或廚餘使用，且必須完成高溫蒸煮及監控與GPS追蹤，以確保流向可控。

廣告 廣告

2026年1月3日苗栗縣／資深豬農蕭姓業者巡視自動餵飼系統。他堅持飼料養殖表示，產業專業化經營的必然趨勢。（呂麗甄攝）

環保局長陳華盛指出，目前縣內僅有3家畜牧場符合條件，其餘業者自1月1日起不得再載運任何廚餘，原核定的事業廢棄物清理計畫書也將同步失效，正式啟動退場或全面轉型程序。

縣府農業處表示，政府同步推出多項補助措施，包括轉用飼料補助、餵飼系統改善補助及飼料差額補助。立即轉型者每頭可獲補助3,600元，已裝設監控設備者每頭補助1,800元；餵飼系統改善補助依畜牧場規模最高可達300萬元，飼料差額補助則依每日補助金額及申請頭數計算至1月31日。此外，政府提供畜禽貸款及利息補助，協助業者順利轉型，避免因政策衝擊影響產業經營。

長期以飼料養豬的蕭姓業者表示，政策對既有飼料場影響有限。但隨著廚餘養豬場逐步退場或轉型，整體產業結構將朝戶數減少、規模集中的方向變化。黑豬產業的後續動向仍需另外觀察。他指出，政策最大的利多是降低非洲豬瘟透過廚餘傳播的風險；至於補助僅提供給廚餘養豬場，他認為這是政府體恤農民的措施，整體市場秩序不會受到重大衝擊。

業者表示，廚餘是已知導致非洲豬瘟疫情的途徑，因此早先就有訂定相關蒸煮規範；若無法確實落實與查驗，勢必得禁止使用廚餘餵飼豬隻，以避免再次爆發非洲豬瘟疫情，並防止重蹈覆徹，影響養豬產業。當被問及政策對產業最大的改變時，他表示，廚餘的問題不能再交給豬處理。

局長陳華盛提醒，今年為廚餘養豬最後緩衝期，獲准業者須落實高溫蒸煮與監控措施以確保防疫。呼籲民眾配合廚餘減量與收運，共同守住防疫防線。政策同時標誌養豬業從廚餘依賴轉向專業飼養。

更多中時新聞網報導

長澤雅美元旦報喜 嫁新銳導演福永壯志

孫燕姿隔12年重返香港開唱

張鈞甯二搭男友《匿殺》票房奪冠