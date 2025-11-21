117年大一生估僅17萬 私大拚國際招生突圍

（中央社記者曹亞沿新北21日電）少子化浪潮下，教育部估117學年度大一新生數將降至17萬人。全台31所私立大專校院今天舉行會議，點出私大未來存活關鍵可能是「國際招生」，應打造好口碑與環境提升國際能見度。

114年「私立大學校院校長會議」今天在輔仁大學舉辦，全台31所私立大專校院與會。教育部常務次長朱俊彰致詞表示，教育部已爭取到特別預算65億元，將用於未來3年補助公私立大學。私立學校法第62條捐款抵稅部分也有進展，將朝向立院爭取比照國立大學100%抵稅優惠的方向努力。

輔大新聞稿指出，少子化浪潮下，教育部預估117學年度大一新生入學數將降至17萬人，117學年度可能被視為私校決戰序幕曲，而其中一個可能的存活關鍵是「國際招生」。

輔大校長藍易振說，面對全球高等教育挑戰及國內少子化情況，國際化已是私立大學邁向永續經營的關鍵議題，「不僅要走出去、還要引進來」，除了思考如何招募優秀的國際學生來台外，也應提供優質學習及生活環境，才有可能成功突圍。

銘傳大學副校長李藍瑜也分享，全球競爭下，「口碑效應」是提升國際能見度的策略，唯有建立國際教育品牌才能留住優質國際生。

淡江大學國際事務副校長陳小雀說，有些人認為提供獎學金是吸引國際生來台因素，但根據FICHET（財團法人高等教育國際合作基金會）調查，獎學金只排名第7，良好的學術品質及聲譽才是最重要關鍵。

靜宜大學校長林思伶則發現，韓國在國際招生有突破性躍進，相較台灣是「百」人，韓國則是「千」人為單位，其中關鍵是韓國投入大量數位化資源，老師以韓文教學，學生利用AI翻譯聽課，雖然因學生無法立即提問互動，後來遇到教學品質挑戰，但韓國為了爭取國際生的積極態度仍值得學習。（編輯：林恕暉）1141121