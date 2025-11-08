118海巡節 賴清德：感謝海巡不分晝夜守護國人安全
今(8)日是海巡節，總統賴清德表示，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，感謝海巡同仁不分晝夜，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。
賴清德今日上午在臉書發文表示，從今年開始，每年的11月8日訂為海巡節。感謝所有海巡同仁不分晝夜、堅守崗位，守護藍色海疆，也守護每一位國人的安全。
賴清德指出，海巡署是國家安全體系中，連結國防、治安與民安的第一道防線，肩負防衛、執法、救援及國際合作等多重任務。面對中共持續不斷的灰色地帶挑釁，海巡同仁日夜守護海防最前線，不畏風浪、堅定如山，以行動展現捍衛主權、保障人民安全的決心。
賴清德說，謝謝海巡同仁成為藍色國土的守護者，敬祝所有海巡同仁海巡節快樂，平安順航！國家因你們而安全，人民因你們而安心。
