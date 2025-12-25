119即時線上指導 羅東羽球館二度搶救生命成功

消防局勤務中心利用電話指導救命成功搶救昏倒球友。（宜蘭消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

平安夜搶救生命成功，繼日前羅東鎮立羽球館發生休假消防同仁與護理師合力搶救昏倒球友後，二十四日再度傳出有民眾打球昏倒，在救災救護指揮中心派遣員的即時電話指導下，現場運動民眾於救護人員抵達前成功實施心肺復甦術和自動體外心臟電擊去顫器，讓昏迷球友當場恢復生命徵象。

二十四日晚上五點多，消防局一一九接獲通報，指羅東鎮體育館內一名約六十歲男性球友突然倒地，呈現無呼吸、無心跳狀態。指揮中心除了派出救護車外，同時啟動電話急救指導機制，由一一九派遣員張明安接線，立即線上指導報案民眾進行CPR，並透過電話擴音請派遣員林政緯協助，指導現場民眾正確、迅速操作場館內AED進行電擊，隨後持續胸外按壓，患者在救護車抵達前即已恢復生命徵象並送醫治療。

巧合的是，日前於同一羽球館成功搶救民眾的羅東分隊隊員林君軒，此次則以出勤救護人員身分到場，見證在民眾與一一九派遣員合力下，患者於現場成功復甦，再次證明即時伸出援手的重要性。

張明安表示，本案成功關鍵在於民眾與派遣員的密切合作，具備基本急救知識至關重要，林政緯也指出，從報案人描述「呼吸很奇怪」起即高度警覺，第一時間引導CPR並協助AED操作，讓生命之鏈順利銜接。