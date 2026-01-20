119心肌梗塞日 新竹臺大攜手縣市消防展現「守心生命鏈」

響應1月19日「119台灣心肌梗塞日」，為提升民眾對心肌梗塞的警覺與應變能力，新竹臺大分院攜手台灣心肌梗塞學會與中華民國心臟基金會舉辦「竹塹救心，科技守護─2026 119台灣心肌梗塞日記者會」。活動邀請新竹市衛生局陳厚全局長、消防局陳家慶副局長，以及新竹縣政府衛生局殷東成局長、消防局李立成副局長，台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長、黃偉春榮譽理事長共同出席，展現大新竹地區「院前消防、院內醫療」跨域合作，盼能守護更多生命。

搶救心肌梗塞關鍵：掌握「快、準、整合」三大核心

新竹臺大分院吳志成副院長表示，新竹臺大分院已建置完整的急性心肌梗塞救治團隊，整合醫院多個醫療專科團隊等資源，建立標準化救治流程與黃金時間管理系統，確保病人在第一時間獲得最適切的醫療介入。他強調，心肌梗塞救治關鍵在於「快、準、整合」，透過制度化流程、院前通報與跨專業團隊即時應變，臨床觀察發現可提升存活率並改善預後，也顯示新竹臺大分院在大新竹地區心肌梗塞緊急救助體系中所扮演的角色。

心臟病年輕化 醫籲重視術後慢性照護

臺北醫學大學附設醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長表示，心肌梗塞病人不管是在住院期間或出院後一年間，都有極高的致死率及併發症比率，影響國人健康以及國家生產力。台灣心肌梗塞病人有6%屬於45歲以下年輕族群，另外退休前65歲以下的族群占52%以上，心臟病年輕化的趨勢日益嚴重。新竹地區為科技重鎮，也有相較其他縣市有更多的年輕族群人口比例，自然也更加承受到心肌梗塞這項疾病對於國民健康以及社會影響的衝擊。

台灣心肌梗塞學會所提倡的：早期認知、診斷、運送、治療，以及出院後的用藥、復健、風險因子控制，定時回診都是相當重要的心肌梗塞治療環節。心肌梗塞學會除了在到院前強調及早疾病認知、鑑別、轉送治療的重要性之外，對於病人出院後的持續照護，2次風險因子預防也提出心肌梗塞後期慢性照護計畫以及指引；希望透過橫向與縱向的持續照護連結，不僅下降心肌梗塞的死亡率及併發症，更改善出院之後病人的復能以及復職機會。

救心口訣：心痛喘、盜冷汗、卡緊叫、救護車

屏東基督教醫院副院長暨台灣心肌梗塞學會黃偉春榮譽理事長表示，1月19日「台灣心肌梗塞日」於2016年開始啟動，提醒民眾有心肌梗塞症狀要打119送醫，根據台灣數據心肌梗塞病人只有不到20%經由119送醫，民眾熟記救心口訣「心痛喘、盜冷汗、卡緊叫、救護車」，有胸痛、胸悶、合併冒冷汗和喘氣症狀，要立即撥打119。2024年起，學會與健保署高屏分局及縣市衛生局消防局合作啟動到院前心電圖判讀系統制度化，健保署中部分局今年也推動計劃，一年365天、24小時都有醫師即時判讀救護車心電圖，甚至雙抗血小板指導用藥，搭配專業CPR技術的救護員及AED電擊器，救護車就像行動急診室，抵達現場、即刻救援，搶救每一個寶貴的生命及家庭。

導入AI工具 精準搶救

亞洲大學附屬醫院內科部主任暨學會王宇澄秘書長強調，心肌梗塞搶救關鍵在於從民眾辨識症狀、撥打119、院前心電圖判讀，到院內即刻導管治療所串聯的「守心生命鏈」。學會近年推動院前心電圖制度化、跨縣市資料整合，以及AI與數位工具導入，目的在縮短缺血時間、降低死亡與後遺症風險，讓急救更精準，守護更多家庭。

醫院、消防聯手 打造區域醫療防護網

新竹臺大分院急診醫學部副主任陳俊維醫師指出，急診醫師團隊長年參與新竹市消防局與新竹縣政府消防局的醫療指導工作，從派遣中心即時指導旁觀者進行心肺復甦術（CPR），到線上判讀救護人員執行的院前12導程心電圖檢查結果，提前啟動院內心導管團隊，使院前救護與院內醫療無縫接軌，爭取關鍵救治時間。醫院亦與消防單位共同進行救護品質管理與研究計畫，持續提升整體急救品質，守護大新竹地區民眾健康。

心肌梗塞不分年齡 醫籲提高警覺及早預防

曾歷經急性心肌梗塞的辜先生，事發當天與弟弟一同搬運重達130公斤的貨物，過程中突然倒下失去意識。新竹臺大分院心血管中心主任謝慕揚醫師表示：「心跳停止後每延遲一分鐘，存活率即下降7至10%。」辜先生此次能成功搶救，關鍵在於現場家屬於黃金時間內正確執行CPR，使院前後消防與醫療團隊得以緊密銜接，完成即時的急救處置。心肌梗塞病人到院後，醫療團隊會迅速評估並啟動治療，以縮短心肌缺血時間、降低心臟永久性損傷風險；此案例也顯示，急性心肌梗塞病人常合併心血管疾病，需接受全方位追蹤照護。他提醒，心肌梗塞並非高齡族群專屬，民眾應提高警覺、及早預防。



圖說：新竹臺大分院吳志成副院長（中）、台灣心肌梗塞學會黃群耀理事長（右三）、新竹縣衛生局殷東成局長（右二）、新竹縣消防局李立成副局長（右一）、台灣心肌梗塞學會榮譽理事長黃偉春（左三）、新竹市衛生局陳厚全局長（左二）、新竹市消防局陳家慶副局長（左一）合影，彰顯共同守護大新竹心臟健康的決心。

