119消防節前夕 新竹縣長楊文科表揚績優人員

▲新竹縣政府消防局昨(17日)舉辦「115年119擴大防火宣導暨績優人員表揚大會」。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】119消防節即將到來，為感謝警義消、救護義消及婦宣人員的辛勤努力與奉獻，新竹縣政府消防局昨(17日)舉辦「115年119擴大防火宣導暨績優人員表揚大會」，由縣長楊文科親自表揚全國消防楷模林佑安小隊長、義消楷模邱定忠大隊長、救護志工楷模鄧慶章幹事、防火宣導志工楷模徐玉里分隊長及資深義消傅德賢副分隊長等傑出人員，對他們的卓越表現給予最高榮譽與肯定。

縣長楊文科表示，消防工作是保護生命與財產安全的重要使命，消防員們始終冒著生命危險，無懼火災、事故或災難的威脅。他們不僅拯救被困者、撲滅大火，更在每一個危急時刻，秉持專業精神和無私奉獻，為每一位需要幫助的人提供保障，並默默守護著新竹縣的安寧與平安。對於各位消防人員的辛勤付出，縣府深表感謝，謝謝他們為縣民創造了安全、無憂的生活環境。

楊文科也期勉在場所有消防人員、志工團隊將持續保持熱忱，為消防工作奮鬥，縣政府也將繼續全力支持消防工作，攜手創建一個無災害的「文化、科技、智慧城」，為民眾帶來更美好、更優質的生活願景。

消防局指出，在119消防節前後，消防局積極舉辦一系列防火與防災宣導活動及救災演習，目的是提高民眾對消防與防災的關注與意識。透過這些活動，期望每位縣民能更加重視自身的生命安全與財產保護，並在新的一年中，平安順利地度過每一天。