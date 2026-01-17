119消防節熱鬧登場 侯友宜感謝消防英雄守護城市安全





為感謝消防人員長年守護市民安全，深化全民防災意識，新北市政府今（17）日舉辦「FUN 災熊 HOU 新北熊平安」119 消防節誌慶活動，市長侯友宜出席主持，向第一線消防與義消夥伴表達最誠摯的敬意與感謝，並邀請市民朋友一同參與，透過寓教於樂的方式，將防災觀念融入日常生活。

侯友宜表示，119 消防節不僅是向消防人員致敬的重要日子，更是提醒全民共同重視防災安全的時刻。特別恭喜新北市搜救犬隊吳惟逸隊員與搜救犬 Aqua(阿夸)，去年遠征捷克參加「IRO 國際搜救犬世界盃」，從全球 38 個國家的頂尖隊伍中脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲世界第 5 名佳績，讓世界看見新北的專業實力。

此外，也肯定義消夥伴於「114 年全國義勇消防人員體技能交流賽」，榮獲無人機運用、車禍救援，以及繩索救援等 3 個項目全國第 1 名，展現新北堅強的救援能量。

活動現場展示多項精實救災救護演練，內容涵蓋電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA 緊急救護、醫院雙軌派遣及無人機射水等救援項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技救災設備，讓市民朋友更深入了解消防人員在危險時刻，如何以專業與科技守護生命安全。

另活動也結合親子與宣導元素，除了由「MOMO 家族」帶來熱鬧的舞蹈與防災互動問答外，市府整合各局處設置多達 47 個宣導攤位，內容涵蓋消防、環保、交通、教育、防治家暴及菸酒法令宣導等，其中延續多年傳統，由消防局政風室設立廉政宣導攤位，並贈送「里長ㄟ茶葉蛋」，讓防災知識全面融入市民生活。今年更特別規劃「平安熊 HOU」119 特色親子專區，設有拍貼機、活動紀念戳章明信片、氣球及烤畫親子手作體驗，吸引許多家庭熱情參與。

侯友宜指出，過去 5 年來火災件數下降超過 20%，住警器成功預警案例累計達 785 件，OHCA 康復出院率也已提升到 12.13%，累計成功救回 2,955 位市民的生命，這些成果不只是數據，更代表一個個家庭得以平安團圓，背後是所有消防與義消夥伴在每一次危急時刻，無畏逆行全力付出，所以現場也首次設置「感恩消防英雄留言牆」，並由市長與2位曾經被消防人員接生的小朋友寫下心中的感謝，希望讓這份溫暖的支持，成為消防人員持續前進的力量。

侯友宜市長強調，防災不是單一單位的責任，而是全民共同的課題，只要每個人多一分準備，就能減少一份傷亡。市府團隊也將持續秉持「HOU HOU 做代誌」的精神，與市民攜手打造一個熊平安、熊幸福的新北市。

