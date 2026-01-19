119消防節籲完善打火弟兄待遇 林國春：別讓基層用「憨膽」來拚

消防人員組工會老是不順利，2025年7月曾為此集結表達抗議。（資料照／趙世勳攝）

新北市議員林國春今（19）日表示，值此「119消防節」之際，政府卻連編列預算補足消防人員退休基金都拖拖拉拉，另外像組工會、充實人力等老問題也未見有效處理，希望政府在向消防員致敬之際，別讓他們的權益「今天公祭、明天忘記」。

警官出身的新北市議員林國春（圖）對消防弟兄權益頗多著墨。（圖／周志龍攝）

從2023年屏東明揚大火到2024年新竹晴空匯大火等火警輓歌一再響起，消防員三天兩頭必須在資訊不明、裝備受限的情況下衝入火場肉搏，殉職的憾事連連發生，加上消防員長期訴求比照一般勞工成立工會，希望爭取與政府對等的協商權，然而中央目前推稱《公務人員協會法》已放寬消防員組工會與協商事宜，另外政府也已與「消防員工作權益促進會」等單位有效溝通、《消防法》也已時時修正檢討等說帖，據此拒絕接受成立工會的訴求，讓基層不時有反彈聲浪。

消防員往往需第一線衝入火警現場肉搏火舌，生命安全受到極大威脅。（資料照／報系資料照）

消防署官員對此表示，其實2024年起《消防法》中已納入「職業安全衛生專章」，希望建立消防職業安全監測機制，各地方政府也成立消防職安委員會，並讓「退避權」入法，消防人員在執行救災任務時一旦現場高度危險、不涉險進入火場其實不至於危及民眾生命安全時，消防員可以不衝入火場，保護自身生命安全。

官員進一步指出，其實內政部有推動「消防建築物耐震與空間優化」及「救災車輛裝備汰換」等中長程計畫，補助地方政府購置紅外線熱顯像儀、救災機器人及化學災害專用車，希望降低消防人員直接暴露在風險的頻率。此外，政府也已經擴大編列消防員「心理諮商補助經費」，希望照顧創傷後壓力症候群（PTSD）問題，給消防員第一線心理健康支持。

警官出身的林國春則說，從執政黨遲遲不願編列足額法定預算的退休金新制，一直到消防員薪資、排班、裝備、完整的工會權與完善《職業安全衛生法》保障等，都還有好長一段路要走，他重申政府不要「今天公祭，明天忘記」。

林國春感性表示，感謝所有消防弟兄姊妹用最青春精實的歲月，水裡來火裡去守護所有人平安，他們是最該被善待的一群人，卻最常被政府遺忘，如果執政當局只是把責任丟給「勇敢」的人「憨膽」來拚，那根本就不負責。他也像所有消防工作者致上敬意，願所有勤務都平安歸來、訴求都受重視，期待政府用更務實的行動，讓守護城市的人，能被制度真正守護。

