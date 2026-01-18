119消防節警民攜手熱血接力 用愛迎新年

消防局在友愛場舉辦捐血傳愛活動。（消防局提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將近，各大醫療院所血液需求逐漸增加。為確保春節期間血液庫存充足宜蘭縣政府消防局及宜蘭縣義勇消防總隊宜蘭義消分隊，十八日在宜蘭市友愛大樓盛大舉辦「一一九消防節～捐血傳愛，守護生命」公益捐血活動，吸引許多熱血民眾挽袖參與。

捐血活動由順順鵝肉大王總店主辦，並結合「一一五年捐血月」 擴大辦理，去年活動締造一佰二十九人次、捐血二佰一十五袋的亮眼成果，展現消防人員與民眾滿滿的熱血與愛心。活動當日上午同步規劃CPR＋AED急救宣導、消防衣帽鞋體驗及義消招募攤位，讓民眾在捐血助人的同時，也能認識消防工作、學習實用救命技能，進一步提升防災與急救意識。

廣告 廣告

代理縣長林茂盛親臨現場表示：「捐血一袋，就能救人一命。消防人員平日守護民眾生命安全，今天則透過捐血傳遞愛與希望，這是最溫暖、也最有力量的付出。」林代理縣長除感謝所有參與者的無私奉獻，也特別呼籲有志青年踴躍加入義消行列，共同守護宜蘭、守護家園。

今年在捐血月的號召下，期盼再次動員消防、義消同仁、替代役男及熱血鄉親共同響應，攜手挑戰新紀錄，為社會注入更多生命能量。