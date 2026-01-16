119消防節追思 緬懷打火英烈崇高精神

▲台中市政府消防局提前於14日舉行追思紀念活動，由消防局簡任技正林黎銘率領同仁，前往南區半平厝公園及北區英才公園，向已故小隊長陳俊宏及義消副分隊長郭寬雄銅像前行獻花及鞠躬禮（圖/記者鄧力軍翻攝）

[NOWnews今日新聞] 119消防節將至，台中市政府消防局提前於14日舉行追思紀念活動，由消防局簡任技正林黎銘率領同仁，前往南區半平厝公園及北區英才公園，向已故小隊長陳俊宏及義消副分隊長郭寬雄銅像前行獻花及鞠躬禮，並向遺族家屬表達誠摯慰問與敬意。儀式簡樸隆重，現場氣氛莊嚴肅穆，藉此緬懷追念兩位英烈捨己救人、無畏無懼的崇高精神。

陳俊宏消防小隊長，在民國83年3月15日執行救災任務時，在台中市發生火警事故救人，不幸殉職。為紀念他捨身救人的貢獻，台中市政府在南區半平厝公園（原名崇倫公園）豎立了他的銅像。郭寬雄是義消副分隊長，他在民國72年6月25日獲報台中市成功路中英大樓發生火警時，不顧自身安全率先進入火場搶救，但因濃煙密佈與空氣瓶壓力不足等原因，吸入過多二氧化碳而不幸殉職

廣告 廣告

消防局表示，消防與義消人員長年站在災害搶救的第一線，肩負守護城市安全的重要使命。面對高風險的救災救護工作，始終秉持專業與勇氣，挺身而出。殉職先賢所展現的精神，不僅是消防體系最珍貴的傳承，也提醒同仁在全力救災之餘，更應重視自身安全，持續精進專業能力。英雄不曾遠離、精神長存人心，消防局在先賢精神的引領下，將持續提升救災能量與精進人員安全防護，守護市民生命財產安全。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨/中警處理家暴挨3刀 法官認慰撫金80萬元略高

「你那邊坐著」 霸氣女警阻止9旬老翁冒險騎機車

假借性交易下藥性侵並付假鈔白嫖 確定9年徒刑