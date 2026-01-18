「119消防節~捐血傳愛，守護生命」，宜蘭縣消防與民眾熱血接力迎新年！

「一一九消防節~捐血傳愛，守護生命」，宜蘭縣消防與民眾熱血接力迎新年！代理縣長林茂盛親臨現場。（宜蘭縣消防局提供）

農曆年節將至，醫療機構的血液需求量隨之攀升。為確保春節期間血液庫存無虞，由順順鵝肉大王總店主辦，宜蘭縣政府消防局、宜蘭縣義勇消防總隊宜蘭義消分隊協辦，於今（ 十八）日上午九時至下午四時，在宜蘭市友愛大樓舊城東路五十號盛大辦理「一一九消防節～捐血傳愛，守護生命」活動 !代理縣長林茂盛親臨現場除感謝所有人的付出，也特別號召有志青年加入義消行列，共同守護宜蘭家園！縣議員黃定和、林麗、宜蘭市長陳美玲、羅東鎮公所秘書劉占祥、國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌、縣消防局長徐松奕共同參與。

延續於十七日一一九消防節系列活動，此次捐血特別結合「一一五捐血月」一月十五日至二月十五日活動擴大辦理。宜蘭縣政府消防局及宜蘭義消分隊一O七年起，除一一年因疫情停辦外，每年皆號召打火弟兄與民眾共同挽袖。去年活動創下「一二九人次、捐血二一五袋」的佳績，展現出澎湃熱血；此外，活動上午九時至十二時現場安排了CPR+AED急救宣導、消防衣帽鞋體驗以及義消招募攤位，讓民眾在獻出愛心的同時，也能深入了解消防工作、增進救災技能。

今年期望在捐血月的號召下，能再次動員消防、義消同仁、替代役男及熱血民眾，攜手鄉親共同締造新紀錄！