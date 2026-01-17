119消防節 搜救犬Aqua授階分隊長

新北市消防局17日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節慶祝活動，市長侯友宜（左二）親自為搜救犬Aqua授階。（王揚傑攝）

為感謝消防人員長年守護市民安全及深化全民防災意識，新北市消防局17日舉辦「FUN災熊HOU 新北熊平安」119消防節慶祝活動，市長侯友宜親自向第一線消防與義消夥伴表達敬意與感謝，並肯定消防局近年防救災的成果。活動現場設有各項消防體驗攤位，透過寓教於樂的方式，將防災觀念融入日常生活。

活動開始先由消防人員演練多項救災救護項目，包括電動車火災搶救、車禍救助、搜救犬搜索、高索救助、OHCA緊急救護及無人機射水等項目，並運用空拍機、雷達探測器、影音與光纖影像等高科技設備協同救災，所有動作精準熟練，展示消防人員在危險時刻，能夠以科技與專業守護民眾的生命安全。

值得一提的是，參與演練的搜救犬Aqua（阿夸）去年遠赴捷克參加「IRO國際搜救犬世界盃」競賽，從全球38個國家脫穎而出，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲世界第5名佳績。慶祝活動特別為Aqua辦理授階儀式，由侯友宜授予2線1星分隊長職銜。

另新北義消於「114年全國義勇消防人員體技能交流賽」榮獲無人機運用、車禍救援及繩索救援3個項目全國第1名，展現新北堅強的救援能量。

侯友宜表示，過去5年來，新北市火災件數下降超過20%，住警器成功預警案例累計達785件，OHCA康復出院率也提升到12.13％，成功救回2955位市民的生命，這些成果不只是數據，更代表一個個家庭得以平安團圓，背後是所有消防與義消夥伴在每次危急時刻，無畏危險、全心全力的付出。

侯友宜強調，消防節不僅要向消防人員致敬，更要提醒全民共同重視防災。防災不是單一單位的責任，而是全民共同的課題，只要每個人多一分準備，就能減少一分傷亡。

慶祝活動結合親子互動與各項宣導，除「MOMO 家族」帶來舞蹈與防災互動問答外，市府各局處共設47個宣導攤位，涵蓋消防、環保、交通、教育、防治家暴及菸酒法令宣導等，其中「平安熊HOU」119特色親子專區，設有拍貼機、烤畫親子手作等體驗。活動吸引大批親子參與，度過歡樂又充實的周末。